Economía de guerra: el 80% de la clase media redujo los asados familiares o con amigos

Inflación, dólar, superávit fiscal. Empiezan a aparecer signos positivos en la macro, pero el Gobierno no logra que estos buenos índices lleguen a la gente. Es decir, esta mejora aún no se traduce en el día a día del consumidor y, como consecuencia directa, el argentino de a pie no solo no llega a fin de mes y debe restringir su consumo, sino que crece el endeudamiento.

En plena economía de guerra, se asienta la tendencia de la clase media a recortar "los gustitos" y actividades recreativas o servicios que antes eran habituales pasaron a ser casi un lujo.

Qué actividades y servicio recorta la clase media

Según un estudio de la consultora Moiguer -especializada en consumo- , en comparación al año pasado, el 80% recortó los asados con amigos y familiares. Específicamente, el 43% redujo la frecuencia y el 37% directamente lo eliminó de su itinerario. Un dato complementario es que el 17% de los encuestados respondió que no puede comprar carne para comer al menos dos veces por semana.

Fuente: consultora Moiguer.

En la lista de los rubros que la clase media ajustó también quedaron retraídas en un 80% las salidas a tomar un café o un helado, y en un 75% las actividades deportivas, sólo por nombrar algunos ejemplos. Estos datos dejan entrever que, más allá del consumo restrictivo, lo que se van viendo afectado son los hábitos de encuentros con gente querida y actividades sociales.

Por otra parte, un dato preocupante es que la compra de medicamentos se redujo o eliminó en un nivel del 48%. Esto quiere decir que la gente empieza a desatender necesidades básicas como es la salud.

Crisis de los bolsillos

El 55% de los encuestados debió utilizar ahorros: específicamente, el 23% comenzó a hacerlo este mes, mientras que el 28% ya lo hace desde meses anteriores. En tanto, el 52% declaró que tiene deudas, lo que representa un incremento interanual de 10 puntos porcentuales respecto del año pasado.

La situación no pinta bien. El 69% de los argentinos considera que los ingresos de su hogar están por debajo de lo que necesita parta vivir, y el 45% sumó horas de trabajo en su actual empleo o en uno nuevo, o incluso comenzó un negocio o actividad propia para generar ingresos adicionales.

Como efecto dominó, el gasto en compras del presupuesto habitual del hogar disminuyó en promedio el 67%, y la principal razón es que no pueden cumplir con las exigencias del mes. En el caso del nivel socio económico bajo, esta cifra trepa al 77%.