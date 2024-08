Aceiteros no ceden y continúa el paro por tiempo indeterminado: qué reclaman

Los trabajadores aceiteros llevan adelante la tercera jornada de paro nacional ante la falta de acuerdo en la negociación salarial y aseguran que “no hay ningún acercamiento” entre el aumento pretendido por los gremios y la oferta empresarial.

El paro, que empezó el martes, se profundiza frente al distanciamiento de las posiciones entre los representantes de los trabajadores y las empresas, afectando a la actividad en todas las plantas del país y la liquidación de divisas del sector agroexportador.

El Secretario General del Sindicato Aceitero y paritario en la negociación salarial, Marco Pozzi, precisó que "la discusión del sueldo viene desde hace un mes”, detallando que “pedimos $1.550.000 de salario mínimo y vital para cubrir las necesidades a partir de julio”, mientras que “las empresas vinieron con una propuesta después de 3 reuniones que realmente era muy baja y no llegaba a $1.400.000”.

Empresarios piden volver a la negociación.

En cuanto a la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, el gremialista advirtió que "Ganancias tiene un alto impacto dentro de nuestro sector, hay un 80% que lo pagará”, aunque aclaró que “esa será una pelea que daremos en otro momento, ahora estamos con la lucha de las paritarias".

Y, en diálogo con AM 990, expresó que “el martes a las 6 de la mañana iniciamos un paro, que seguirá en el día de hoy, porque no hay ningún acercamiento” y sostuvo que “seguiremos discutiendo hasta que aparezca el número", aclarando que “jamás hicimos ni haremos bloqueos”.

Fuego cruzado: aceiteros vs empresarios

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) salieron ayer con un comunicado titulado "Otro día de paro" a desmentir la raíz del reclamo: "La industria ya hizo un gran esfuerzo para pagar un 77% de aumento -mientras que la inflación llegó al 79%-, y ya ha ofrecido al día de hoy un 12% de aumento ahora y 5% en septiembre, lo que lleva a que el salario llegue al 94% de aumento al mes de septiembre, ganándole claramente a la inflación. No vemos razones objetivas para que no se acepte dicha propuesta y que podamos seguir trabajando, a los efectos de no seguir dañando a la industria".

En este sentido, desde CIARA enfatizaron en la gran afectación que el paro ocasiona a miles de trabajadores aceiteros: "Además, ya es el segundo día de descuento de los salarios para todos aquellos que quieren trabajar pero que se ven imposibilitados de ir a las plantas, a las fábricas y a las terminales. Son muchas los sectores del trabajo que se ven afectados por esta medida, que también incomoda de una manera innecesaria a los vecinos de todas las comunas y municipios donde están radicadas las plantas y las terminales portuarias".

Los aceiteros cumplen con la tercera jornada consecutiva de paro nacional.

La "paralización de la actividad impacta en el comercio exterior y en los transportistas, afectando a más de 10 mil camiones, que se encuentran varados en los principales puertos de exportación, y a unos 20 barcos que se encuentran a la espera de carga en las terminales, provocando un costo mayor al millón de dólares diario, ya que son US$50 mil por barco”, según informó CIARA-CEC.

Ante estas acusaciones, Pozzi rechazó que el sector esté en crisis y afirmó que “las empresas son las grandes ganadoras de este modelo, no los trabajadores", remarcando que "nuestro salario representa menos del 1,5% de la ganancia de las empresas”.

En este sentido, indicó que “no es que hubo reducción” de la actividad sino que “es un freno por la especulación, no por falta de trabajo o materia prima” e insistió en que “no hay crisis dentro del sector", manifestando que las industrias “lo que buscan es una mejora en término de divisas".