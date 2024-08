Cielos abiertos: lo que se viene con la desregulación del mercado aerocomercial

Federico Sturzenegger desembarcó en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y se metió de lleno en el mercado aerocomercial al aplicar una reforma al Código Aeronáutico. La vuelta de la política de Cielos Abiertos ya se puso en marcha y el Gobierno celebra los primeros resultados.

El viernes pasado, JetSMART anunció millonaria inversión, mayores frecuencias y nuevas rutas para el país. En este marco, funcionarios que trabajaron en conjunto con la empresa ultra low cost, defendieron su política de desregulación de la economía y apuntaron contra "los detractores" de las medidas Javier Milei.

La visión oficial

Sturzenegger expresó: "Creo que hay países (en referencia a Argentina) que no son ricos. No porque no pueden, no porque no tengan los recursos, no porque no tengan la gente, sino porque hay un papelito que les impide ser rico. Esos papelitos son los que nos impiden desarrollarnos, lo que nos impiden crecer, lo que nos impiden vivir mejor. Entonces, nuestro trabajo es tratar de sacar alguno, de esos papelitos".

El Gobierno impulsa el arribo de nuevos jugadores al sector aerocomercial.

Y agregó: "Es un crecimiento de 100% de disponibilidad (en referencia a JetSMART). Y quiero enfatizar en una cosa que le va a gustar mucho al ministro (Luis) Caputo. No le cuesta un peso al Estado, porque lo está haciendo el sector privado. Entonces, es bueno para la libertad, el crecimiento y las finanzas públicas sanas, que se combinan en un círculo virtuoso, que esperemos, podamos seguir profundizando en los próximos meses y años".

Por su parte, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, señaló: "Celebramos la iniciativa de JetSmart e invitamos a que todas las empresas del sector sigan apostando en la Argentina. Porque venimos dando muestras de que las condiciones necesarias van a estar dadas en el corto plazo. Estamos en el camino de quitar trabas burocráticas para modernizar y agilizar el mercado. Trabajando en conjunto, desde el Gobierno nacional, con la desregulación del sector y la apertura de cielos, que se suman a las inversiones de las líneas aéreas y las inversiones en aeropuertos, vamos a lograr que el mercado aerocomercial sea el motor de una Argentina con crecimiento económico".

Y lanzó un "palito" a los sectores que se opusieron a la reforma del Código Aeronáutico: "Hasta el momento venía siendo prácticamente imposible para una aerolínea privada de otro país o incluso radicada en la Argentina, poder operar con libertad, con agilidad y brindar los servicios que tanta falta le hacen al país, teniendo en cuenta su extensión. Para los detractores y los sembradores de pánico que decían que esto iba a traer desconexión, bueno, acá hoy estamos siendo testigos de cómo JetSmart está anunciando tres nuevas rutas con promociones, y que en un 70% no tocan la capital del país. Son conexiones entre ciudades del interior. Muy importante para para el desarrollo turístico".

Política de Cielos Abiertos

La decisión del gobierno de Milei apunta a la liberalización del transporte aéreo civil a partir de acuerdos bilaterales o multilaterales, que apunta al ingreso de nuevos jugadores al sector y la promoción de la competencia para bajar precios y mejorar servicios.

Hasta el momento, ya se firmaron memorándums de entendimiento con cinco países de la región: Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Ecuador. Además, hay dos acuerdos extra región con Panamá y Canadá. En tanto, esperan pactar en poco tiempo con Perú.

A partir de ahora se habilita el ingreso al mercado a nuevos operadores, define el modo en el que se asignan las posiciones y horarios de vuelo a las aerolíneas y optimiza los servicios en los aeropuertos.

Según detalló la Secretaría de Transporte en un comunicado, las reformas también permiten digitalizar trámites, desregular los servicios de rampa en los aeropuertos y agilizar los procesos para el otorgamiento de rutas. El Gobierno nacional modificó el funcionamiento del sector aerocomercial y desreguló el mercado.

Incluso, se habilita a quienes tengan pequeñas aeronaves a ejercer una industria lícita sin la burocracia actual que les exige los mismos requisitos de una gran línea aérea.

Por su parte, la reforma del Código Aeronáutico reglamenta los acuerdos entre empresas en los que deciden cooperar para conectar sus operaciones, compartir horarios de vuelo, rutas, recursos, conexión de vuelos, entre otros puntos.

Postura a favor

El consultor aerocomercial, Franco Rinaldi, celebró la medida y se mostró muy positivo respecto de cuánto puede mejorar el mercado en el corto plazo.

“Van a bajar los precios, si el decreto se puede aplicar adecuadamente y con cierta rapidez. No van a bajar de un día para el otro, porque traer una empresa y que empiece a operar puede llevar algunos meses, algunas semanas en algunos casos si más rápido. Digamos que poner un avión en funcionamiento adentro de un país y que puede llevar de 2 a 4 meses dependiendo de la estructura que tenga la empresa. Entonces, este hecho por ahí va a demorar un poco, pero el camino es totalmente el correcto”, afirmó el especialista.

Y agregó que “aparte de mejorar mucho la oferta, una cosa que sucede habitualmente cuando se desregulan los mercados, le pasó a Brasil, le pasó a Colombia, le pasó a Chile, le pasó a Perú, le pasó a Uruguay, es que también mejora la calidad del servicio”.

Otro de los beneficios señalados es que generarán empleo genuino dentro del mercado formal, ya que cada compañía precisa entre 70 y 80 empleados directos por avión. Rinaldi observó que para él se dará una importante llegada de líneas aéreas low cost. JetSmart incrementa su presencia en Argentina con nuevas inversiones, tras la desregulación del mercado.

Más repercusiones

En cuanto se anunció la desregulación del mercado aerocomercial, Edgardo Llano, titular de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), expresó : "Era algo que sabíamos que iba a venir, pero no tan rápido, las consecuencias de esto la van a pagar los senadores que votaron a favor. Será imposible que Aerolíneas pueda competir en estas condiciones".

Y continuó: "Muchas provincias se van a quedar sin vuelos porque si no son rentables no van a ir los vuelos. Aerolíneas Argentinas también va a recortar rutas. Scioli eliminó la ruta de Aerolíneas a Nueva York y se la dio a otras, que parecen que no van a perder plata. Lo grave es que el presidente de Aerolíneas no dijo ni una palabra".

Por su parte, Fernán Aras, expiloto de Latam Argentina y referente del sector, analizó que el servicio de handling aeroportuario, actualmente, exclusivas manos de Intercargo, sería difícil de reemplazar por otra alternativa, que puedan operar en todo el país. “La alta inversión y la baja rentabilidad en algunas provincias sería un problema, si el Gobierno no da ciertos beneficios o ayudas”, observó Aras.

Y enfatizó en que la desregulación del transporte aéreo en sí no es mala, pero los pondría en desigualdad de condiciones, al menos si se saca la foto hoy. “Por ello, es clave la reglamentación, para ver finalmente, cómo se aplicará esta iniciativa; y si Argentina se muestra como un mercado atractivo a los ojos de las aerolíneas internacionales”, cerró el expiloto de Latam.