Cielos abiertos: JetSMART anunció millonaria inversión y nuevas rutas para el país

Hace menos de un mes, el Gobierno avanzó en la desregulación del sector aerocomercial, con el objetivo de incentivar la llegada de nuevos jugadores al sector, y así, ampliar la competencia en el mercado. De esta manera, Federico Sturzenegger desembarcó en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado con una fuerte medida, y se empiezan a ver los primeros resultados en materia inversión.

Vale recordar que la desregulación de la economía es la reducción o eliminación de aquellas normas que controlan una actividad económica. Luego de que el Ejecutivo adoptara la política de “Cielos Abiertos”, JetSMART, la aerolínea ultra low cost del fondo de inversión estadounidense Indigo Partners, anunció la compra de dos aviones nuevos: el primero, en octubre, y el segundo, para el mes de diciembre. Lo que representa 160 millones de dólares en inversión.

Esta fase, además de la incorporación de dos nuevos Airbus A320 a su flota local antes de fin de año, se incrementará en un 86% la cantidad de asientos en vuelos domésticos.

JetSMART incrementa su presencia en Argentina con nuevas inversiones.

Y, se están reincorporando, tres rutas:

Mendoza-Bariloche con 5 frecuencias, a noviembre.

Mendoza-Salta con 4 frecuencias, a noviembre.

Buenos Aires-Comodoro Rivadavia y con 5 frecuencias, a enero.

"Estamos comprometidos con el crecimiento y desarrollo de Argentina. Aportamos nuestra experiencia y liderazgo en la industria aerocomercial sudamericana impulsando el desarrollo de las economías regionales con tarifas competitivas y un servicio reconocido por su calidad y confiabilidad operacional", declaró Estuardo Ortiz, CEO de JetSMART.

Y agregó: "Con un modelo novedoso y eficiente, buscamos que más argentinos puedan viajar en avión, para un mercado que actualmente registra tan solo 0,6 viajes por habitante al año y que muestra un potencial de crecimiento muy importante. Hoy estamos confirmando una inversión total por más de 160 millones de dólares y más empleo".

Además, precisó que "la llegada de estas aeronaves es un paso significativo en nuestro plan de crecimiento en Argentina y en la región, donde queremos alcanzar 100 aviones y 100 millones de pasajeros para 2028", añadió.

“Trabajamos para sumar nuevas rutas y reactivar otras y con esto mostramos a los argentinos un crecimiento genuino con aviones nuevos, cumpliendo el compromiso de sumar conectividad a nivel federal y regional” afirmó Víctor Mejía, Chief Commercial Officer de JetSMART.

Qué vuelos de JetSMART aumentan su frecuencia

Tucumán: se incrementará la oferta de vuelos 83% para el mes de noviembre, respecto de lo programado ya para el mes de agosto. De esta manera, la línea aérea tendrá 11 vuelos semanales desde San Miguel de Tucumán con destino a Buenos Aires.

Córdoba: desde noviembre, JetSMART contará con 23 frecuencias entre la Docta y Buenos Aires, lo que representa un incremento de 77% sobre la oferta actual.

contará con 23 frecuencias entre la Docta y Buenos Aires, lo que representa un incremento de 77% sobre la oferta actual. Salta: además de incrementar 75% las frecuencias entre Salta y Buenos Aires, también se aumentarán las frecuencias entre Salta y Neuquén, en forma directa sin pasar por Aeroparque. Y, la ruta que une Salta y Mendoza volverán a tener vuelos directos entre ambos destinos.

Misiones: Iguazú será otro de los destinos reforzados por JetSMART , con un incremento de 65% en la cantidad de frecuencias semanales, totalizando 28 vuelos de lunes a domingo.

, con un incremento de 65% en la cantidad de frecuencias semanales, totalizando 28 vuelos de lunes a domingo. Mendoza: la ampliación de flota también permitirá mejorar la oferta existente desde Mendoza. La ruta Buenos Aires - El Plumerillo pasará a 28 vuelos semanales, lo que representa un incremento de 65% sobre la oferta actual. Además, Mendoza y Salta volverán a tener vuelos directos entre ambos destinos y se reactiva el vuelo estacional entre Mendoza y Bariloche.

Neuquén: además de ver incrementado en 33% la oferta para viajar hacia Salta, Neuquén pasará a tener 18 vuelos semanales hacia Buenos Aires, un crecimiento de 50% respecto de la oferta actual.

Río Negro: JetSMART reactivará el vuelo directo entre Bariloche y Mendoza, y mantendrá durante la temporada baja los 25 vuelos semanales que ofreció durante la temporada alta de julio 2024.

"Con el crecimiento de la flota, buscamos mejorar las frecuencias y horarios de las rutas actuales. Mantenemos un vínculo fluido con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, escuchando necesidades e identificando oportunidades de conectividad. Este anuncio refuerza nuestro trabajo diario", señaló Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSMART Argentina. La línea aérea confirmó que incrementará 86% su oferta de asientos domésticos en el país, reactivando rutas.

La visión oficial

Por su parte, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, señaló: "Celebramos la iniciativa de JetSMART e invitamos a que todas las empresas del sector sigan apostando en la Argentina. Porque venimos dando muestras de que las condiciones necesarias van a estar dadas en el corto plazo. Estamos en el camino de quitar trabas burocráticas para modernizar y agilizar el mercado. Trabajando en conjunto, desde el Gobierno nacional, con la desregulación del sector y la apertura de cielos, que se suman a las inversiones de las líneas aéreas y las inversiones en aeropuertos, vamos a lograr que el mercado aerocomercial sea el motor de una Argentina con crecimiento económico".

Y lanzó un "palito" a los sectores que se opusieron a la reforma del Código Aeronáutico: "Hasta el momento venía siendo prácticamente imposible para una aerolínea privada de otro país o incluso radicada en la Argentina, poder operar con libertad, con agilidad y brindar los servicios que tanta falta le hacen al país, teniendo en cuenta su extensión. Para los detractores y los sembradores de pánico que decían que esto iba a traer desconexión, bueno, acá hoy estamos siendo testigos de cómo JetSMART está anunciando tres nuevas rutas con promociones, y que en un 70% no tocan la capital del país. Son conexiones entre ciudades del interior. Muy importante para para el desarrollo turístico".

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, cerró diciendo: "Creo que hay países (en referencia a Argentina) que no son ricos. No porque no pueden, no porque no tengan los recursos, no porque no tengan la gente, sino porque hay un papelito que les impide ser rico. Esos papelitos son los que nos impiden desarrollarnos, lo que nos impiden crecer, lo que nos impiden vivir mejor. Entonces, nuestro trabajo es tratar de sacar alguno, de esos papelitos".