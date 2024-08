La mirada de Carlos Melconian sobre el valor de la inflación que enciende un alarma en el Gobierno

El economista Carlos Melconian sostuvo que el índice de inflación "está clavado" en un 4 por ciento y expresó sus dudas respecto de que el número pueda seguir bajando en los próximos meses: "Esta clavado ahí, ese proceso de desinflación es costoso".

"Arreglar la inflación no implica solo bajarla en cuanto da en el mes o en el año, sino que la canasta que compone la inflación, todo eso, vaya parejo y no quede latente un aumento de precios", agregó.

En diálogo por Radio Mitre, el extitular del Banco Nación admitió que "la presidencia de Milei recibió un conjunto de componentes de precios relativos muy desacomodados".

El exfuncionario de Mauricio Macri afirmó que todavía no hubo un acomodamiento total de tales valores y consideró insuficientes los últimos aumentos de tarifas.

"Los sablazos que vimos en materia tarifaria, que fueron bravos, todavía no han sido suficientes para acomodar los precios relativos", opinó.

Por eso, hizo hincapié en una "inflación latente" que va a contramano de lo que busca el Gobierno: "Ese tema de que el mayor activo del Gobierno es que han derrotado a la inflación no existe".

En ese sentido, Melconian consideró que el plan del Gobierno "se quedó en el medio" respecto a la política económica que busca Javier Milei e insistió con la necesidad de un "programa de estabilidad serio".

"Hay un nivel de ansiedad y desespero por bajar el numero pero no se están preocupando por curar lo latente, de arreglar los quilombos heredados", planteó.

En otro tramo de la entrevista, Melconian mencionó el cepo cambiario y recalcó que la salida debe realizarse de forma progresiva y no de una vez.

"Cuando se habla de cómo se sigue el régimen cambiario, no es devaluar 2%. El Gobierno tiene que salir de ese matete. Hay que discutir seriamente el cepo, el régimen cambiario y el dólar, que son tres temas de un combo. No hay ‘salí del cepo’”, puntualizó.

"Del cepo no va a salir, pero tenemos que decidir qué cepo. Tarjetas, viajes, turismo, eso va a continuar. Pero el comercio exterior sí se libera. El blend y el impuesto PAIS no van más. Hay que arreglar el cepo en lo ‘descepiable’ y hay que modificar la paridad cambiaria, no con una devaluación escandalosa, sino de manera compensatoria cuando quiten el impuesto PAIS”, concluyó.