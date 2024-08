Pusieron fecha de apertura al “shopping más moderno del interior” que estará en plena avenida San Martín

En la última semana, el nombre de “Patio Maristas” estuvo en boca de todos en Mendoza. Es que el centro comercial ubicado en plena avenida San Martín, donde antes funcionaba el Colegio Maristas, que se encuentra en su segunda etapa de construcción, sonó como una posible locación para el regreso de Falabella a la provincia.

Aunque la versión fue desmentida y, más allá del deseo y la buena relación desde el grupo detrás del nuevo shopping con la compañía chilena, por el momento el gigante del país trasandino no tiene la idea de volver con sus tiendas al país, el proyecto sigue avanzando a toda marcha y ya tiene una probable fecha de apertura de los 16 locales nuevos que tendrán fachada al interior del centro comercial, a diferencia de los que ya están habilitados actualmente.

Como le contó a MDZ Online Marcelo Gatta, gerente de Proyecto y parte de Corrientes Palace, la intención es inaugurar esta etapa para finales de este año o para comienzos de 2025. Hoy en día los trabajos se centran en la terminación de los locales y algunas cuestiones relacionadas con los servicios energéticos.

El grupo, que también es dueño de Patio Olmos, emblemático centro comercial de Córdoba Capital, quiere justamente replicar ese formato en la Ciudad de Mendoza, “pero más moderno”, con la intención tener “tiendas anclas”, con un nivel ABC1, y que la vida citadina pueda transforme según la actividad del shopping, algo similar a lo que ha sucedido en Docta.

A partir de esto, por la idea de tener empresas que por su peso tengan una convocatoria que impacte en el movimiento del centro comercial, es que no descartan que si en futuro, si Falabella quiere volver a Mendoza, pueda tener en Patio Maristas un espacio mucho mayor al que supo ocupar en el Mendoza Shopping. Sin embargo, el multirubro chileno no es la única compañía que contemplan, desde la empresa mantienen conversaciones con importantes marcas nacionales e internacionales, aunque aún no han cerrado con ninguna.

Cómo es el nuevo centro comercial mendocino

Denominado por sus desarrolladores como “el shopping más moderno del interior del país”, Patio Maristas comenzó su construcción hace casi 10 años, en diciembre de 2014 cuando Rodolfo Suarez era por ese entonces el intendente de Ciudad de Mendoza. Luego de una primera etapa, donde se habilitó el uso de una tanda de locales con salida a la Avenida San Martín, y la construcción del sector destinado al estacionamiento -con tres niveles de subsuelo-, ahora le tocará el turno de estrenarse a otros 16 locales.

Según el proyecto original, el centro comercial se levantará con siete niveles (los tres de estacionamiento y cuatro de locales comerciales, cines, salones destinados a eventos sociales y culturales, entre otros). Como lo definió Gatta, en este momento están en una etapa muy importante, pero “muy costosa, muy lenta y que no tiene gran impacto”.

El shopping está ubicado en calle San Martín y tiene salida por calle Alem, Don Bosco y Primitivo de la Reta, con una magnitud de 70.000 m2. El mismo tendrá 170 locales comerciales distribuidos en los cuatro pisos, con una proyección de un espacio exclusivo para industria vitivinícola, algo inédito en los centros comerciales del país.

Al finalizar las obras actuales que estrenarían a final de este año, en paralelo están desarrollando la infraestructura energética, donde Patio Marista construirá toda la estructura para que la compañía proveedora pueda instalar una subestación que les permita tener la capacidad de abastecer a todo el complejo. Sin embargo, esta no tiene fecha de conclusión estipulada aun. “Es una obra muy importante porque vamos a tener la posibilidad de alimentar a todo el shopping a través de esa subestación”, concluyó Gatta.