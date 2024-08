Como en el bar pero en casa: salen a la venta las cafeteras express alemanas Krups

La francesa Groupe Seb, de la mano de su filial Argentina, comercializa desde hace más de 30 años marcas como Moulinex y Tefal en el país y este año realiza una nueva apuesta al mercado local con la importación de novedosas cafeteras express para el hogar de la mano de la histórica marca alemana Krups.

Se trata de una marca referencia en el mercado europeo de las cafeteras y electrodomésticos de alta gama, creadora de la primera máquina express automática del mundo en 1961, que nació en 1846, hace ya 178 años. La empresa ya había comercializado productos Krups en el pasado en la Argentina pero no de manera sistemática. El objetivo es conquistar un 15% del mercado argentino de cafeteras premium, combinando la venta online con puntos de venta físicos.

Group Seb comercializa marcas como Arno en Brasil y Rowenta, la reconodida marca de electros dedicados al cuidado personal a nivel global. Tiene tiene un portafolio de más de 35 marcas, de las cuales hay como ocho marcas mundiales y varias regionales.

Rodolfo Fasce, CEO de Grupo SEB en Argentina

"Estamos lanzando dos modelos este mes y una más en breve con menores prestaciones. El primer modelo que lanzamos realiza de manera automática todo el proceso de café express, sin que tengas que tener el conocimiento de cómo hacerlo. Es igual a la de un bar con la diferencia es que hogareño y la máquina hace todo, tiene todos los pasos integrados", cuenta Rodolfo Fasce, CEO del grupo en la Argentina.

El primer lanzamiento es una apuesta al segmento premium. Se trata de dos máquinas totalmente automáticas. Una con un precio de $1.200.000 pesos y la segunda con un precio de 1.800.000 en la versión tope de gama. En los próximos meses lanzarán una cafetera express más accesible.

La novedad tiene que ver, para la empresa, con un cambio de tendencia en el consumo de café en la Argentina. "Desde 2010 somos el importador exclusivo de la línea Dolce Gusto, en la que estamos asociados com Nestlé a nivel mundial y entendimos que el mercado del café fue evolucionando y se fue entrenando mucho el paladar del consumidor local. Ahora la gente puede optar por tomar un café de primer nivel en su casa sin tener que ir a una cafetería, y además, personalizarlo", dice Fasce.

El primer paso se dio cuando llegaron las cápsulas, pero la gente comenzó a querer mas. El siguiente paso que es que el consumidor puede jugar más con la intensidad, con los granos, en su casa. "Hoy se exige más en cuanto a la frescura del café, al tipo de café, con distintos niveles de tostado", apunta.

Lo claro es que el mercado fue creciendo. En las últimas décadas en la Argentina se pasó de 1 kg de café per cápita a casi 3 kg de café al año, de la mano de las cadenas de cafeterías y locales que hace años eran impensados como los especializados en café. Cafetera express Krups

Mejora en el mercado de electrodomésticos

La crisis económica afecta a todos los sectores, pero con la apertura de las importaciones y la liberación de algunas restricciones comenzaron a mejorar algunos aspectos del mercado.

"El consumo en las categorías tradicionales cayó mucho. Aunque no tengo datos precisos, calculo que la baja es de entre un 30% y un 40% en unidades. Pero también empiezan a aparecer oportunidades nuevas en categorías que están interesando a los consumidores. Hoy las cafeteras express están en el top 3 de las importaciones. Otro ejemplo es categoría que el año pasado casi no existía: las freidoras de aire y hoy es la segunda categoría más importada en valor y tercer categoría en unidades en lo que va del año", apunta Fasce.

La apertura de las importaciones y menores restricciones para el acceso a dólares fue un bálsamo en medio de la crisis para el sector. "La realidad es que los pagos al exterior hoy tienen un plazo de pago más reglado. En el pasado acceder al mercado de cambio era complejo. Hoy tenés un plazo que no se puede negociar libremente con los proveedores del exterior, pero tenés un plazo en el cual vas a pagar", asegura el empresario.

Es cierto, cuenta, que "en ollas y sartenes bajamos un poco la producción porque tuvimos algunos meses un poco más tranquilos, pero estamos recuperando el ritmo de producción por buena performance de algunos de nuestros productos en las cadenas de supermercados. Y en cuanto electrodomésticos por suerte tuvimos algunos negocios puntuales que nos ayudaron a no parar nunca a no cambiar el ritmo de producción en ningún momento. La verdad es que no es que va al mercado en general pero cerramos negocios de venta de venta directa y el año pasado pero ya este año no hemos tenido problemas", dice Fasce.

"Hubo meses muy malos este año, pero por suerte, otros meses que la demanda se recuperó. La realidad es que tenemos un consumidor que es muy analítico a la hora de gastar, analiza mucho un gasto, pero que ante oportunidades y ofertas, como fue en el mes de mayo el Hotsale, está dispuesto a hacer un desembolso. No se nota tanto que no haya capacidad de compra. La capacidad de compra está, pero por ahí el consumidor se cuida más", cierra el directivo de Group Seb.