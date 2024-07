Empresa de gastronomía estrella lanza un nuevo modelo de franquicias

La empresa de gastronomía Pani anunció que renovará su modelo de negocio y potenciará su sistema de franquicias a partir de una nueva modalidad más flexible, con costos mas eficientes y una maximización de la rentabilidad.

El objetivo es tentar a potenciales inversores para que se sumen a una marca consolidada, pero a costos de mercado más accesible, que arrancan desde los US$ 1.000 el metro cuadrado, es decir US$ 50.000 para el local más chico de 50 m2. Por supuesto, dependiendo de la ubicación, el tamaño del local y nivel de rotación de personas, los costos pueden variar. Hablan de tiempos de recuperación de la inversión cercanos a los 36 meses.

Mediante esta estrategia de expansión, la empresa espera alcanzar una facturación de US$ 300.000 mensuales para 2025.

La marca está actualmente presente en la ciudad de Buenos Aires con dos locales propios (uno en Recoleta y otro en Palermo) y uno franquiciado en Aeroparque. Además cuenta con otro local propio en Miami, Estados Unidos y dos franquiciados más, uno en el Unicenter de la localidad de Martínez y el otro en Madrid, España.

Según cuentan, el impacto de la marca que creció desde sus inicios en 2010 de manera constante, generó un flujo incesante de inversores con ganas de invertir. Sin embargo, la empresa decidió cuidar su crecimiento y sobre todo reponerse del impacto que vivió durante la pandemia que la obligó a cerrar algunas locaciones.

Juan Pablo Natalichio y Lucila Bassi. Pani

Hoy, con nuevos bríos y a caballo de un nuevo modelo más acorde a la realidad económica local, llega el tiempo de la expansión.

“Estamos presentando un modelo totalmente nuevo y mucho más flexible, adaptable a las necesidades del franquiciado. Desde un modelo de take away/self service, que requiere menores costos operativos y por ende, mayor rentabilidad, hasta la posibilidad de ayudarlos a instalarse en los principales paseos comerciales, con alta circulación de personas e inmensas posibilidades de crecer”, explica Lucila Bassi, Managing Director de Pani.

“La calidad es un sello de la marca, que se expresa en nuestro propio centro de producción, que abastece a todos los locales de la marca, con choferes propios, y que garantiza los estándares de excelencia de nuestros productos”, amplía Juan Pablo Natalichio, responsable de Marketing y Director de Arte en Pani, quien además trabaja en la empresa desde sus inicios, hace 14 años, cuando Eliana Trotta (alias Pani) hizo realidad su sueño de cocinar sus tortas para amigos y para eventos especiales, a abrir su primer local en la zona de Palermo.

Juan Pablo fue testigo en primera persona del nacimiento: “El desafío fue arrancar con un proyecto que empezó siendo algo familiar y logró imponerse en el mercado, como una propuesta totalmente distinta a lo que se hacía en ese momento. No sólo se distingue por la comida, sino por su línea estética, que se ve reflejada en nuestros locales, materiales de comunicación y redes sociales”.

En 2022, el cocinero y experto gastronómico Takehiro Ohno diseñó la carta salada, de manera de ampliar el menú y diversificar opciones para almuerzo y cena en los locales. “Además de haber nutrido nuestra oferta gastronómica, llevamos adelante una reconfiguración operativa, que aumentó la rentabilidad de nuestros locales, y justamente es este know how el que venimos a ofrecer a nuestros futuros franquiciados: un negocio optimizado y probado, además de contar con respaldo de una marca reconocida y con seguidores no sólo numerosos sino también apasionados de su comida y de su estética”, completa Lucila. PANI

Dentro de este mismo proceso de optimización, Pani ofrece la posibilidad de que los materiales del mobiliario y la decoración sean durables pero al mismo tiempo confortables y prácticos, de manera de hacer más eficiente la inversión en la instalación del local y facilitar la limpieza y mantenimientos del mobiliario y las instalaciones.

Para ampliar aún más la llegada de sus productos y de la experiencia, en 2020, Pani dio un salto y creó su propio e-commerce, donde pueden adquirirse todos los productos, tanto gastronómicos como tazas, vasos, bandejas y otros elementos que cuentan con la estética de la marca. “En cuatro años procesamos más de 220.000 órdenes y llegamos a más de 100.000 usuarios, con un 60% de compra recurrente”, continúa Lucila.

En relación al nuevo plan de franquicias, Juan Pablo destaca que la cercanía de la marca, también está proyectada de cara a las nuevas franquicias: “La relación es constante y permanente, ellos cuentan con nuestro soporte diario para cualquier inquietud o necesidad que tengan. Nos adaptamos a cualquier cambio que necesiten, por ejemplo de la carta o les brindamos todos los materiales de marketing necesarios para promocionar o comunicar acciones. De la misma manera, si requieren algún cambio en la infraestructura del local, renovar el diseño, o resolver algún desafío en relación al espacio, cuentan con nuestro asesoramiento. Los franquiciados tienen un camino ganado, con una marca reconocida, con garantía de calidad”.