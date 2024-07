Uruguay hizo un cambio clave para que Argentina le exporte neumáticos

Argentina quedó en condiciones de reanudar la exportación de neumáticos a Uruguay, luego que el Gobierno del país vecino eliminó un impuesto que lo trababa.

"El 28 de junio de 2024, Uruguay publicó en su Boletín Oficial el Decreto 175/24, que elimina la Tasa Global Arancelaria del 16% aplicada desde 2007 a la importación de neumáticos producidos en Argentina", precisó la Cancillería argentina en un comunicado de prensa.

La cartera a cargo de Diana Mondino sostuvo que "la novedad implica la reapertura del mercado uruguayo, brinda nuevas oportunidades comerciales para los productores argentinos de neumáticos y representa otro paso importante en la normalización de las relaciones comerciales entre ambos países".

Se eliminó un impuesto que oficiaba de traba al ingreso de los productos nacionales en Uruguay.

Siempre de acuerdo al parte oficial argentino, "la decisión de Uruguay de levantar la medida proteccionista se basa en el reconocimiento de que Argentina, al derogar la Ley 25.626, ha cumplido con el Laudo del Mercosur de 2007 relativo a la prohibición de importación de neumáticos remoldeados procedentes de Uruguay".

"En 2006, antes de la aplicación de la tasa diferencial, las compras externas de neumáticos de Uruguay habían ascendido a US$ 12,9 millones, con US$ 2,7 millones originados en Argentina. El año pasado, las compras totales alcanzaron los US$ 34 millones, pero solo US$ 365 mil correspondieron a Argentina", precisó la Cancillería.

Si bien el Gobierno celebró esta medida, cabe destacar que, la fabricación de neumáticos en Argentina está en crisis. No solo porque los costos son altos y el país está en plena recesión económica; sino también porque falta la falta de caucho, la materia prima clave para la producción de las cubiertas.