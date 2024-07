Misiones: exportaciones crecieron 25% en el primer semestre, qué productos lideraron los embarques

Las exportaciones con origen en Misiones totalizaron US$ 228,5 millones al primer semestre, con un crecimiento del 25% en comparación con igual período del año previo. El alza es superior al observado a nivel país (+14,0%). Además, se observa que en 2024 las exportaciones de Misiones fueron las más altas para un primer semestre desde, por lo menos 2016, según un informe de la consultora Politikon Chaco, en un informe en base a datos del INDEC que publica el sitio web www.economis.com.ar.

La madera dio el principal salto, con un crecimiento del 47% y ventas por 46,5 millones de dólares, pese a que el sector se queja de una crisis “histórica” con caída de ventas, incremento de los costos de materias primas, insumos y energías, pérdida de rentabilidad; suspensiones y cancelación de horas extras, entre otros factores.

Yerba, té y tabaco

La yerba mate, cuya producción atraviesa un drama de precios bajos desde la desregulación, también aumentó las exportaciones, aunque en este caso, 6,4%, con ventas por 36,3 millones de dólares. El té exportó por 41,4 millones de dólares, con un crecimiento del 7%. El tabaco dio el gran salto, aunque con un monto marginal: 22,5 millones de dólares y un crecimiento del 71,8%.

Ésta es la composición de las exportaciones de Misiones del primer semestre de 2024:

1. Productos Primarios: concentraron el 15,3% de las exportaciones misioneras, totalizando US$ 34,9 millones. Entre los principales productos exportados dentro de esta categoría, el tabaco en hojas sin elaborar explicó el 64,5% del total del rubro (por US$ 22,5 millones e incremento de 71,8% interanual); el maíz el 29,5% (por US$10,3 millones y 275,8%) y los cítricos el 2,7% (por US$ 1,0 millón y 7,3% más).

2. Manufacturas de Origen Agropecuario: concentraron el 52,6% de las exportaciones misioneras en el período analizado, por un total de US$ 120,2 millones y crecieron 14,7% interanual. Las exportaciones de té explicaron el 34,5% de este rubro (por US$ 41,4 millones y un alza del 7% interanual) seguida por la yerba mate con el 30,4% (por US$ 36,6 millones y 6,2% más), mientras que la madera aserrada acaparó el 25,8% (US$ 31,0 millones y 32,4% más), entre otros.

3. Manufacturas de Origen Industrial: participaron del 3,5% de las exportaciones misioneras por un valor total de US$ 8,0 millones, expandiéndose 143,3% interanual. papel, cartón y sus manufacturas explicó el 55,3% del total de este rubro (por US$ 4,4 millones); y el 28,3% correspondió a obras de carpintería para construcciones (por US$ 2,3 millones), entre otros. La madera aserrada es uno de los principales productos de exportación de la provincia, con una sólida industria forestal.

4. Confidencial: se les asigna esta categoría a las exportaciones en las que el número de operadores es insuficiente para mostrar el valor de la operación. La asignación de Confidencial busca proteger el secreto estadístico, aunque es provisorio: el mismo se “corrige” una vez que el INDEC consolide los datos en el reporte que el organismo publicará en septiembre. Por esta categoría se computaron exportaciones por US$ 65,4 millones a Misiones durante el primer semestre 2024, que en el caso de Misiones representa un 28,6% del total.

Exportaciones por principales complejos

Si se agrupan los datos por los grandes complejos, más de la mitad de las exportaciones misioneras corresponde a sus cuatro principales complejos exportadores:

• El forestal totalizó exportaciones por US$ 49,4 millones concentrando el 21,6% del total e incrementándose 43,1% interanual.

• El té exportó por US$ 41,4 millones (18,1% del total y +7,0% interanual).

• La yerba mate realizó ventas al exterior por US$ 36,6 millones (16,0% del total y +6,2%).

• El tabaco exportó por US$ 22,5 millones (9,9% del total y +71,8% interanual).

• El resto de los productos participaron del 34,4% restante.

Estados Unidos, el principal socio comercial

Los productos misioneros exportados durante el período de análisis llegaron a 115 países. El principal socio comercial fue Estados Unidos con US$ 52,3 millones (23,3% del total misionero). De ese total, los productos de mayor exportación a ese país fueron té (56% del total) y madera (27%).

El país que se ubicó como el segundo mayor socio comercial fue Brasil con US$ 47,2 millones (20,6%), aunque la gran mayoría de este total (82%) está catalogado como confidencial.

El podio de socios comerciales misioneros se completa con China donde las exportaciones alcanzaron los US$ 32,8 millones (14,3% del total provincial) y con igual caso que con Brasil (confidencial explica el 82% del total).

En el plano regional, las exportaciones misioneras fueron las más altas del NEA, quedando por encima del Chaco (US$ 218,9 millones), Corrientes (US$ 110,6 millones) y Formosa (US$ 18,7 millones). En este sentido, Misiones explicó el 39,6% de las exportaciones regionales.