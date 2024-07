Los salarios de trabajadores informales perdieron más de 15 puntos contra la inflación en 2024

En la tarde del jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer que los salarios en el mes de mayo de 2024 crecieron un 8,4%, completando el segundo mes consecutivo de recuperación salarial. Sin embargo, en la comparativa del acumulado anual frente a la inflación, el indicador sigue por debajo, sobre todo en el sector informal, donde la diferencia todavía es de más de 15 puntos porcentuales entre el crecimiento de uno y otro.

De acuerdo al Indec, en el quinto mes del año, el Índice de salarios se incrementó 8,3% mensual y 216% interanual. El crecimiento mensual se explicó por las subas de 7,7% en el sector privado registrado, 8,3% en el sector público y 11,8% en el sector privado no registrado.

De esta manera, el indicador acumuló una suba de 73,6% respecto de diciembre previo. Este promedio se dio por las subas de 81,5% en el sector privado registrado, 66,7% en el sector público y 55,5% en el sector privado no registrado.

Si comparamos con la inflación acumulada en el mismo periodo, la suba de los salarios se ubicó en mayo a 1,7 puntos porcentuales contra el 71,9% que registró el incremento del IPC respecto a diciembre de 2023. Sin embargo, la única categoría que ha logrado ganarle es la del sector privado registrado, que ha logrado ganarle en casi 10 puntos porcentuales al aumento general de los precios.

En tanto, el sector público, con la suba de 66,7% en el acumulado quedó a 5,2 puntos del incremento del IPC. Mientras que el sector privado no registrado ha sido el que más atrasado ha quedado en este periodo, con una diferencia de 16,4 puntos porcentuales entre los ajustes salariales que recibieron y el aumento generalizado de los precios durante los meses analizados.

Paula Pía Ariet, directora de Gestión Consultores, la mirada sobre si los ingresos de los argentinos le están o no ganando a la inflación va a depender del periodo que se analice. “Si miramos el periodo corto durante el 2024, los salarios están creciendo más que los precios, ¿por qué? Porque tenían un ajuste acumulado de todo lo que se perdió en el 2023. Entonces, hay que mirar solamente el 2024 para que eso sea cierto”, sostuvo.

La especialista, en referencia a la pérdida que se ha dado en el sector informal, lo relacionó la tendencia con la caída en el nivel de actividad. “Lo más probable es que esas personas con el salario informal hayan perdido poder adquisitivo y sus honorarios hayan crecido menos”, dijo Ariet.

Por su parte, José Vargas, director de Evaluecon, remarcó que los salarios informales son los que más atrasados están en la carrera contra la inflación por varios motivos: “Primero, porque el sector informal no tiene forma de negociar, es decir, no está sindicalizado, no tiene gremios, representantes, entonces es el sector más desprotegido”, mencionó.

En segunda instancia recaló en la caída en la actividad económica que viene teniendo el país, donde el sector ha sido uno de los que más ha acusado las consecuencias. “Los que se mantienen medianamente con empleo, han reducido considerablemente su ingreso. Por otro lado, hay muchos que directamente se han quedado fuera del mercado”, argumentó. Los sectores informales son los que más han sufrido por el atraso de los salarios.

Caputo celebró la suba de los salarios

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo fue uno de los primeros referentes del Gobierno en hacerse eco de los números difundidos por el Indec. En la red social X fue que compartió el mensaje de la cartera que comanda, donde celebraron el “segundo mes consecutivo de recuperación salarial”, y después publicó un grafico que mostraba que “el nivel general de salarios subió 4% en términos reales”.

Pese al optimismo oficial, lo cierto es que el resto de los indicadores de la economía, principalmente el consumo, no muestran señales de recuperación en los últimos meses. Entonces, si los salarios han comenzado a ganarle a la inflación, ¿por qué no se refleja en los bolsillos de los argentinos? Para los expertos la respuesta radica en el importante atraso que tuvieron los salarios en el último tiempo.

Ariet argumentó que el atraso registrado en 2023 fue tan fuerte que los números del 2024 no alcanza para recuperar toda la pérdida. “Hay otro punto que es importante a tener en cuenta y es que no hay reactivación todavía muy fuerte de la actividad. Se han perdido puestos de trabajo y todavía no hay crecimiento, entonces las personas hoy tienen temor a no poder encontrar, a quedarse sin trabajo, entonces hoy el nivel de consumo no está creciendo”, planteó.

Por su parte, José Vargas llevó la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos un poco más hacia atrás en el tiempo: “Uno tiene que ver la pérdida del poder de compra de los salarios en los últimos tres años y ahí es cuando uno se da cuenta de que por más que en uno o dos meses el salario le gane la inflación, la pérdida del poder de compra acumulada no se recupera. Eso es lo que están padeciendo la mayoría de los asalariados”, planteó el economista. El mensaje de Caputo sobre los salarios (Captura X)

Qué pasará en los próximos meses

El escenario sobre el futuro de los salarios de los argentinos es incierto y genera opiniones encontradas entre los expertos. Por un lado, Paula Pía Ariet comentó: “Estamos trabajando en un relevamiento que presentamos en el Foro de Compensaciones y Beneficios. Lo que se espera es, hasta ahora, que va a haber menos cantidad de ajustes y que va a estar un poquito por arriba de la inflación”.

De todas maneras, teniendo en cuenta que los salarios vienen arrastrando un importante atraso respecto a la inflación, la directora de Gestión Consultores explicó que será difícil ver una recuperación durante 2024. “En función de la pérdida que del año pasado, donde los salarios crecieron 165% y la inflación fue del 211%, no creo que se recupere por ahora”, declaró.

Por su parte, José Vargas vaticinó un panorama menos optimista que su colega: “En los primeros cuatro o cinco meses del año vemos que se dan las mayores negociaciones salariales y es donde se logran los mejores acuerdos, pero después en la última parte del año no. Desde ese punto de vista, es probable que la inflación empiece un poco nuevamente a sacarle algunos puntos más al salario, es decir, al porcentaje de crecimiento de los salarios en promedio”, cerró.