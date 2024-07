Casi 5 de cada 10 dólares que genera el turismo en Mendoza se van en impuestos

Una recurrente afirmación que se puede escuchar de mendocinos y turistas es que “Mendoza es cara”. En medio de las vacaciones de invierno, la discusión sobre los precios que se cobran en el sector enogastronómico y el turismo de la provincia ha vuelto a estar en el foco de la escena. En lo que a números respecta, casi la mitad de lo que genera el sector es absorvido por la carga impositva.

La polémica se dio a partir de la entrevista que Amanda Barnes, escritora y presentadora inglesa que se especializa en destinos turísticos y vinos de Sudamérica, brindó el pasado domingo a MDZ. En la charla, entre otras cosas, la experta señaló que los precios en el turismo de Mendoza “están terriblemente elevados”.

“Tengo miedo porque los precios van a hacer que cierren muchas bodegas y emprendimientos, porque venir a Mendoza es extremadamente caro. Te diría que los pasajes están a unos dos mil dólares ida y vuelta desde Europa, y te repito, sólo en el pasaje. Entonces, si además querés cobrar 200 dólares por persona para ir a comer, ya estás limitando mucho el mercado”, había señalado.

Estas observaciones generaron puertas adentro de la industria una gran repercusión. Incluso, en algunos grupos de WhatsApp de los que participan enólogos, bodegueros, empresarios gastronómicos, periodistas, sommeliers y gente afín al sector, señalaron que uno de los motivos de los precios caros en Mendoza es la gran carga impositiva que deben afrontar.

La carga impositiva es una de las grandes incidencias en los precios del turismo en Mendoza.

Cuánto paga en impuestos el turismo en Mendoza

Como sucede con la mayoría de las actividades económicas en Argentina, la carga impositiva es uno de los grandes gastos en la estructura de costos de la industria. “Dependiendo el caso, la carga impositiva puede llegar al 50% de la operación, algo que hace inviable a largo plazo cualquier proyecto enoturístico. Hoy, en el contexto actual, debería contemplarse que no se podrá sostener nuestra plaza mucho tiempo más de seguir así”, comentó a MDZ Gonzalo Romero Conill, de Bodega Los Toneles.

Para Alejandra Gil Posleman, gerente de Rosell Boher, no existe un porcentaje único definido en las estructuras de costos ya que esto varía año a año y depende de cada empresa, de acuerdo a que se trate de una finca, en la actividad primaria vitivinícola, o servicios de una bodega de acuerdo a su tamaño sea pequeña, mediana o grande.

“Sobre una bodega pequeña/mediana, la incidencia sobre costos podría ser del orden del 25/26%, incluyendo los impuestos que afectan los precios de insumos y servicios (y sin incluir el IVA). Si tomamos la incidencia sobre el precio final de los productos (en este caso incluimos el IVA) la incidencia se eleva al 43/45%. Si se toma la incidencia de los tributos sobre la rentabilidad, esta cifra puede oscilar entre el 68 y el 72%”, explicó Gil Posleman.

Edmundo Day, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), coincidió en que el porcentaje en tributos (nacionales, provinciales y municipales) que se paga, en promedio, está por encima del 45%. “Sin dudas, es algo que es necesario someter a una reforma, pesa mucho a la hora de fijar los precios”, sostuvo. Mendoza cuenta con opciones para todo tipo de presupuesto.

¿Mendoza es cara?

La respuesta a este interrogante es relativa, dependiendo de lo que busque cada turista. Dada la gran diversidad de opciones que ofrece la provincia de Mendoza, es posible encontrar planes y tarifas que se adapten a todo tipo de bolsillos. Así, en lo que es turismo de alta gama, los expertos coinciden que la plaza local ofrece precios en dólares similares a los de sus competidores, con la salvedad que la distancia y la conectividad son dos puntos que juegan en contra de la oferta mendocina.

“Mendoza se mantiene hoy, desde el punto de vista de los precios, por debajo de las principales plazas enoturísticas del resto del mundo. La principal diferencia radica en que nuestra conectividad sigue segmentando a que el público internacional que busca estas experiencias sea reducido en comparación al que realmente demandaría nuestra increíble oferta de destino”, señaló Romero Conill.

Desde su perspectiva, sería incorrecto juzgar los precios de Mendoza solo desde el punto de vista de la alta gama. “La propuesta enoturística de Mendoza es más que amplía, y tiene ofertas para todos los bolsillos. Si nosotros solo miramos las propuestas denominadas de alta gama o alta gastronomía, será muy fácil juzgar, pero estas no representan al universo completo de propuestas que hoy tenemos. Existen bodegas cuyas experiencias, de muy buen nivel en todos sus aspectos (vinos, gastronomía, espacios), tienen valores cuyo precio es menor que el de los de una comida rápida de cadena”, consideró.

Alejandra Gil Posleman argumentó que la política de precios de los destinos de enoturismo dependen de los servicios que puedan ofrecer. En este sentido, argumentó que la cantidad y calidad de experiencias que puede brindar Mendoza incide en que las tarifas puedan encarecerse. Aun así, remarcó que la provincia se encuentra competitiva respecto a otros destinos similares del mundo: “Los destinos de enoturismo a nivel internacional, con la misma calidad de servicios que tenemos en Mendoza, manejan en dólares precios muy parecidos”.

“La realidad es que el enoturismo lleva un ‘back’ para lograr el posicionamiento de excelencia que buscamos y del que todos estamos orgullosos que se traduce en costos. Sin esos costos altos no hay excelencia. Mendoza decidió y tomó una directriz y línea de acción hace muchos años de la cual no está dispuesta a ceder. No se puede ser el mejor y ser barato. En mi opinión son cosas incompatibles”, argumentó.

El dirigente de Aehga también reparó en la diversidad de oferta en todos los niveles. Incluso, en lo enoturístico, algunas sin costo. “Tenemos productos y servicios para público Nacional ABC1 y también para todo público, ya que se trata de bodegas que ofrecen degustaciones y visitas de manera gratuita (Bodegas Lopez, Carmelo Patti, entre otras)”, ejemplificó.

En Mendoza existen opciones turísticas en bodega gratuitas.

Una baja rentabilidad

Con la mejora en la conectividad, una reforma tributaria y laboral, mejoras en la infraestructura de caminos como tópicos comunes a mejorar para el progreso del sector, lo cierto es que el turismo mendocino está enfrentando este 2024 una baja en la rentabilidad, alimentada por la crisis de consumo que vive el país.

“Podríamos indicar que desde que terminó vendimia, en nuestro caso, operamos con poca o nula rentabilidad, esperando a que la temporada de esquí y vacaciones de invierno nos permita reacomodar nuestras cuentas”, contó Gonzalo Romero Conill.

Un escenario similar al que enfrentan en Rosell Boher. “La tasa de ocupación ha disminuido a valores que nos sorprende y nos lleva a tener que chequear presupuestos trimestralmente. Lo mismo ocurre para los servicios que acompañan a la hotelería, tanto gastronomía como visitas y degustaciones. La estructura de costos fijos se mantiene para poder brindar el mejor de los servicios a los que nos visitan, pero el volumen es notablemente menor, lo que afecta a la rentabilidad del negocio”, argumentó Alejandra Gil Posleman.

Edmundo Day agregó que para el sector no ha sido posible trasladar a los precios los aumentos que han tenido en las tarifas de servicios públicos y los altos índices de inflación de los primeros meses del 2024, entre otros aspectos. “Es un momento delicado para la actividad. Apoyamos el proceso de ordenar la macroeconomía para tener una buena base de crecimiento pero, sin dudas, necesitamos de manera inmediata que vayan apareciendo más conexiones entre la macro y microeconomía, que es la realidad concreta en la que viven todas las pymes argentinas”, completó el Presidente de Aehga.