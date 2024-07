Baja el dólar, pero el Banco Central vuelve a perder reservas: cuántos millones dejó ir

Tras el inicio de las medidas oficiales de emisión cero, intervención en el mercado cambiario y giro de divisas para pagos de deuda futuros, los dólares libres volvieron a ceder, aunque el Banco Central culminó la jornada con una fuerte caída de reservas.

La entidad monetaria culminó su jornada con un pequeño saldo vendedor en el Mercado de Cambios de US$ 3 millones, por lo que en el mes de julio acumula compras por US$ 290 millones.

No obstante, las reservas internacionales brutas registraron una caída de US$ 559 millones y quedaron en US$ 27.613 millones.

El dólar mayorista, en tanto, cotizó a $923,5 con un volumen operado en el segmento de contado por US$ 201,6 millones, en futuros MAE por US$ 1 millón y en el Rófex por US$ 182 millones.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

En tanto el dólar blue cotizó en baja hasta los $1.405 para la venta, con lo que la brecha cambiaria quedó en 52,2%.

Los dólares financieros cotizaron con nuevas bajas. El CCL cerró en $1286 con una caída de 1,6%% y el MEP cerró en $1278 con una baja del 2,2%.

El dólar minorista de Banco Nación cerró en $941 y la brecha cambiaria quedó en 49,4%.