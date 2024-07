El Banco Central retoma la compra de divisas tras un fuerte pago de deuda

El Banco Central sumó dólares a las arcas oficiales tras el pago de US$ 1600 millones en concepto de deuda a bonistas que provocó una caída de las reservas.

En la jornada sumó US$ 20 millones por operaciones en el mercado de cambios. De esta forma acumula en el mes de julio US$ 134 millones y desde diciembre US$ 17.296 millones.

Las reservas brutas informadas del organismo culminaron en US$ 28.098 millones, con lo que cedió US$ 247 millones respecto de la anterior rueda del lunes y US$ 1.847 millones menos que la anteúltima rueda del viernes pasado.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El dólar mayorista cotizó a $919,5 con operaciones por US$ 273,7 millones en el segmento de contado, US$ 10 en el mercado de futuros MAE y US$ 374 millones en el Rofex.

El dólar blue cerró este miércoles a $1.450, lo que implica un nuevo récord nominal, con una suba $10 respecto de la jornada anterior. Las cotizaciones financieras se mantuvieron estables. El Contado con Liquidación mejoró 0,3% y cotizó a $1.390, mientras que el MEP cedió 0,7% hasta tocar los $1.377.

La brecha cambiaria del dólar blue contra el dólar mayorista llegó al 57,8% y contra el minorista del Banco Nación, que cotizó en $937,5 llegó al 54,7%.