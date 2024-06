Economía en modo Milei: incertidumbre y reservas sobre el futuro entre los empresarios

Se llevó a cabo el 10º Latam Economic Forum, evento en el que referentes y funcionarios exponen y analizan la actualidad y el futuro de la actividad económica. En una semana acalorada con la disparada del dólar y el riego país, la caída de bonos y acciones, la puja por la Ley Bases en el Senado y la media sanción de la movilidad jubilatoria en Diputados, la incertidumbre fue la reina en las charlas entre empresarios.

Algunos más optimistas, otros menos, pero todos con mucha expectativa sobre lo que podían decir el ministro de Economía, Luis Caputo, o el presidente, Javier Milei, en sus respectivos discursos. Ambos mostraron firmeza y aseguraron que no darán el brazo a torcer ante las embestidas de la oposición.

El panorama empresario

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), le dio un voto de confianza al Gobierno, pese a que su rubro es de los más afectados por la recesión económica. No obstante, observó que "este año está perdido", y graficó: "Yo he dicho hasta el cansancio, la gravedad de lo que nos está pasando. He dicho hasta el cansancio que hemos perdido 100.000 puestos de trabajo. Hay 20.000 empresas constructoras formales, de las que cayeron 2000, pero hay muchas de las empresas grandes y pequeñas del interior muy comprometidas en su continuidad. Va a haber convocatoria de acreedores. No veo un horizonte cercano de reactivación de la obra pública".

Milei ratificó su intención de vetar leyes que perjudiquen el equilibrio fiscal / Foto: Juan Mateo Aberastain de MDZ.

Javier Milei necesita que haya inversiones para que se reactive la actividad económica y el círculo virtuoso vuelva a darse. Sin embargo, ese dinero no llega. Ni de empresarios nacionales, ni de capital extranjero. En este punto, Weiss fue tajante y sostuvo que con la incertidumbre que hay sobre el futuro del país, nadie va a avanzar en el sentido que les pide el mandatario.

"Muchos empresarios están dispuestos a invertir, pero hay que tener en cuenta que son apuestas de mediano y largo plazo. Entonces, nadie va a invertir si las condiciones para invertir no están seguras y dadas en el mediano plazo. Por ejemplo, la Ley Bases va a dar un cierto panorama de futuro. No impecable como quería el Gobierno, pero es lo mejor que se puede sacar. Pero, además, está la política. Y cuando digo la política digo oficialismo, pero fundamentalmente oposición. Tienen que tener claro el rumbo", afirmó a MDZ.

Y continuó: "Si yo imagino que la política en las elecciones legislativas del año que viene va a ganar la oposición, vamos a volver a teorías y rumbos económicos anteriores. Bueno, probablemente no invierta nada. Tiene que haber previsibilidad en el futuro, no solamente en lo que pasa hoy. Yo puedo creer en el plan económico de hoy, pero la pregunta es si se va a mantener el tiempo. Estos son interrogantes que no pueden pedirnos a los empresarios que lo solucionemos. Nosotros podemos poner nuestro grano de arena, pero hay que ver cómo es ese rumbo".

Por su parte, el empresario y referente de la industria, José Urtubey, analizó en diálogo con MDZ: "Sin lugar a dudas, es una semana difícil en donde vimos cierta volatilidad en lo que son los tipos de cambio y alguna inestabilidad en términos de los movimientos que hubo en (el Ministerio de) Capital Humano. Así que, por lo pronto, hay que ver qué nos dicen al respecto si es que tienen algún comentario. Y, por otro lado, también pensar no solo en la macro sino en la microeconomía, qué plantean sobre los distintos sectores".

Al ser consultado sobre cuáles son las medidas más necesarias en el corto plazo, expresó: "Hay que ver qué pasa con la Ley Bases, cómo va a ser la evolución del cepo, la evolución del Impuesto PAÍS. Es decir, en algún punto todo lo que tiene que ver con el final de estabilización de la macro y con el inicio de articulación con la micro". Pese a las tensiones en el mercado, Luis Caputo asegura que "lo peor ya pasó" / Foto: Juan Mateo Aberastain de MDZ.

La incertidumbre, la reina

El economista Ricardo Arriazu participó de uno de los paneles del Latam Economic Forum, donde manifestó que "la parte económica va en la dirección correcta y la parte política va en la incorrecta". El comentario fue en referencia a la media sanción de Diputados a la movilidad jubilatoria.

En este orden, fue lapidario al decir que la tensión en los mercados se debe a que “el extranjero quiere ver que la Argentina cambió, no el Gobierno. Argentina no quiere cambiar. En consecuencia, está claro lo que pasa".

Luego, en conversación privada con la prensa, amplió: “Los extranjeros están hartos de la Argentina, dicen ‘otra vez lo mismo’. Creen que el Poder Ejecutivo quiere hacer, pero no creen en Argentina. Lo de anoche, claramente, va en contra, afuera están escandalizados. Estos hechos repercuten negativamente”.

De esta manera, y en línea con lo expuesto por diferentes empresarios, se cree en los postulados del Gobierno, pero los coletazos de la puja política y las trabas en el Congreso son las que no permiten que el plan de Milei pueda ejecutarse como desea.