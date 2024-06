Un alfil macrista elogió a Javier Milei por la inflación y dijo por qué aún no se levantó el cepo

En menos de 10 días se conocerá la inflación de mayo, y las consultoras vaticinan que estará por debajo del 5%. Lo que sería todo un logro en 6 meses de gestión y tras recibir un pico del 25,5%. En este marco, el exministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, elogió el plan económico del presidente Javier Milei, y analizó sus decisiones, entre ellas, el no levantamiento del cepo al dólar.

"La inflación y la recesión no son de esta gestión", expresó y añadió que "será muy difícil que la inflación baje del 3% o 4% mensual durante mucho tiempo".

“El programa es más consistente. Tenemos un Gobierno que tiene un norte, que es el que abrazan los países que han logrado o quieren lograr un funcionamiento adecuado, próspero, capaz de disminuir la pobreza, competir con el mundo, generar empleo. Esa es la agenda del equilibrio fiscal, empezar a corregir algunas regulaciones que existen solo en la Argentina y en ningún otro lugar del mundo. También abrir la economía y ser mas competitivos”, observó el alfil macrista en una entrevista con LN+.

El exministro de Economía, Nicolás Dujovne, junto al expresidente, Mauricio Macri / Foto: NA.

En este sentido, Dujovne comparó la herencia recibida por Milei con la de Mauricio Macri: “El modelo es el mismo, per se tiene una dificultad, que nosotros la vimos muy claramente durante la administración de Macri, que es la de construir una sociedad más abierta y competitiva donde el Estado empieza a acomodar sus cuentas, convergemos al equilibrio fiscal y vayamos a impuestos más razonables. Es una economía más áspera con respecto a la que uno traía anteriormente. El beneficio de las empresas dependerá de competir todos los días en el mercado y no del lobby o de tener una cuasi renta por tener un kiosquito”.

Y detalló que el primer año será dificil para el argentino de a pie, ya que poner las cuentas en orden, implica “un costo inicial para el bolsillo del consumidor”.

"Es unreacomodamientoque tiene como objetivo reducir estos subsidios irracionales que el kirchnerismo le puso al transporte y a la energía y eso implica retirar un subsidio que impacta a los consumidores”, agregó el exfuncionario.

¿Y el cepo?

Una de las promesas de campaña de Milei fue que iba a levantar el cepo al dólar. Para ello, tiene que generar las condiciones, o de lo contrartio podría ser un caos. Esto, en un contexto en donde las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) están sumamente recentidas y tiene obligaciones de pago por afrontar.

Desde el Gobierno sostienen que están haciendo todo para sanear las cuentas del BCRA y absorver la sobreemisión de pesos que hubo por la la famosa "bola de las Leliqs" -interés sobre interés que se le pagaba a los bancos para que depositen su dinero en las arcas del Estado-. El Gobierno pretendía quitar el cepo a mitad de año, pero no estaban dadas las condiciones.

En este panorama, Dujovne aseguró que “con este programa fiscal, el Gobierno podría haber levantado el cepo apenas iniciada la gestión”. Y explicó: “Cuando digo levantado el cepo es levantar la mayor parte de las restricciones que hoy tiene. Creo que el Gobierno minimiza la importancia de lo que ha hecho fiscalmente en términos de la capacidad de levantar el cepo”.

“¿Por qué todavía no salimos? Porque todavía hay un debate interno del Gobierno que no sabe si vamos a la flotación administrada o a la dolarización endógena, que me genera dudas”, concluyó de manera tajante.