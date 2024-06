El Gobierno necesita dólares, pero no se espera un gran aporte del sector agroexportador

El Gobierno necesita que ingresen dólares a las arcas del Estado y se refuerce el nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, las noticias no son del todo buenas para el presidente Javier Milei, ya que este ciclo de cosecha se ha visto fuertemente afectado por la chicharrita en el maíz y por cuestiones climáticas. En este marco, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) dio sus estimaciones e indicó que la liquidación de divisas del conglomerado agroexportador superaría los US$ 26.000 millones en 2024.

"Cabe destacar que el volumen proyectado de exportaciones, pese a mostrar una recuperación notable con relación al año de la sequía, aún se encuentra muy por detrás de los máximos alcanzados en el pasado, dejando en evidencia que Argentina no ha logrado sostener la tasa de crecimiento de sus exportaciones, al menos en la medida en que sí lo han hecho otros países comparables", advirtió el trabajo de la entidad.

De acuerdo al informe la liquidación vía Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) sería de por US$ 20.995 millones, con base en la proyección actual de exportaciones y los precios vigentes. "Este monto representa un crecimiento del 30% respecto al 2023, signado por la sequía, aunque se encuentra exactamente un 30% por detrás del promedio de los últimos tres años", señalaron.

Esta campaña de maíz se vio afectada por la chicharrita y condiciones climáticas complicadas.

Cabe recordar que hasta septiembre de 2023 la totalidad de la liquidación de divisas ingresaba al mercado oficial de cambios, pero a partir de entonces se dispuso la posibilidad de liquidar el 20% en el mercado Contado con Liquidación (CCL). A su vez, el sector actuaría como oferente de dólares financieros vía CCL por US$ 5.887 millones, lo cual lleva la liquidación total neta de dólares del agro a US$ 26.882 millones.

"Resulta entonces que, mientras la oferta neta de dólares vía mercado oficial de cambios se ubica un 30% abajo del promedio de los últimos tres años, la caída de la oferta total de dólares del sector Cereales y Oleaginosas respecto al promedio de los últimos tres años se recorta al 11% cuando consideramos también los dólares financieros", señaló la entidad.

Cifras complicadas

Respecto de los primeros meses del año, la BCR precisó que hasta mayo se liquidaron US$ 10.791 millones (US$ 8.416 M por MULC más US$ 2.375 M por CCL) y representa un 40% del estimado anual, prácticamente sin cambios con relación al 41% promedio de los últimos cinco años.

"Los US$ 26.882 millones que se prevé liquidará en total el agro en 2024 equivalen a un crecimiento interanual del 51% respecto a los US$ 17.883 millones que ingresaron por el mismo concepto en 2023", detalló el informe.

No obstante, señaló que "este monto queda tanto por debajo de los US$ 33.672 millones de 2021 como de los US$ 39.611 millones de 2022".

Si tomamos la liquidación promedio del agro de los últimos tres años por US$ 30.372 millones, la proyección de oferta de divisas vía MULC (US$ 20.995 millones) se ubica un 30% por debajo, aunque si sumamos también la oferta de dólares financieros alcanzando un total de US$ 26.882 millones, la caída se recorta al 11%. Habría un fuerte crecimiento frente a 2023, pero aún está por debajo del promedio de años anteriores.

BCR indicó que "si bien el volumen de exportaciones en toneladas proyectado para el año 2024 resulta un 58% superior al del año 2023, con 89,4 millones de toneladas para los principales complejos del agro, y resulta incluso 6% superior al promedio de los últimos tres años, los precios promedio han caído un 19% respecto al año anterior y un 16% con relación al promedio de los últimos tres años".

Ante esto calculó que "si valuásemos las cantidades proyectadas para exportar en 2024 a los precios promedio 2021-2023, el ingreso de dólares del agro escalaría a US$ 36.808 millones, duplicando el registro del año pasado y superando en un 20% el promedio de los últimos tres años".

"En otras palabras, pese a que la proyección del volumen exportado es la quinta más alta de la serie, los precios promedio de los principales productos de exportación se encuentran hoy en los niveles más bajos de los últimos cuatro años", concluyó BCR.