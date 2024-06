"No perdamos el foco": el mensaje de Luis Caputo a los argentinos tras conocerse el dato de inflación

En jornada de ayer se conoció el dato de inflación de mayo, que fue del 4,2%. De esta manera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajó más de la mitad de un mes a otro. Esta noticia fue la frutilla del postre para el Gobierno que había obtenido la aprobación de la Ley Bases unas horas antes. El ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó al respecto y envío un guiño a la gente.

"La mejor noticia no es la baja de la inflación, ni la Ley Bases, ni la renovación del swap con China, ni la revisión de Fondo, La mejor noticia es que la gente decidió que este es el único camino para ser un país mejor", expresó el funcionario en su cuenta de X.

Y completó: "No perdamos eso de foco, porque dificultades siempre va a haber, pero lo importante es que el rumbo no va a cambiar. Y si no cambiamos el rumbo, vamos a llegar a donde nos propusimos. Y si los empresarios y la gente de a pié acompaña, vamos a llegar mucho más rápido".

Tuit de Caputo / Captura de pantalla.

El mensaje de Caputo llega en un momento en el que, si bien anotaron varios puntos a nivel macreconómico, el malestar social crece producto de los bolsillos flacos. El poder adquisitivo esta muy deteriorado y los sueldos no logran recomponerse.

Inflación de mayo, la frutilla del postre

Finalmente, no hubo sorpresas y confirmó el discurso que viene pregonando el Gobierno de que mayo marcaría una baja sustantiva de la inflación respecto del dato del mes anterior. Así el mes pasado el índice de precios al consumidor quedó en 4,2% respecto del mes anterior, y acumula 71,9% en los primeros cinco meses del año.

En los últimos doce meses, aún se mantiene en niveles del 276,4%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística de Censos (Indec). Desde el Gobierno entienden que en la segunda mitad del año la baja de la interanual será mucho más consistente.

Evolución de la inflación mes a mes / Captura del informe de IPC del Indec.

Un dato alentador es que la inflación núcleo, aquella que toma los precios de la economía, pero sin considerar los precios regulados y de productos y servicios estacionales, quedó en mayo en 3,7%. Por su parte, los regulados crecieron 4,0% y los estacionales en un consistente 7,2%.