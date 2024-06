La nueva restricción económica de Reino Unido contra Rusia pone a Putin contra las cuerdas

Rusia continúa con su ofensiva bélica contra Ucrania. Como consecuencia directa, Reino Unido impuso sus primeras sanciones económicas contra embarcaciones que sortean las restricciones al petróleo ruso y sumó la libra a las monedas con las que no podrá operar al país oriental. Según detallaron medios internacionales la medida apunta a aquellas entidades que "mantienen vínculos con la 'maquinaria de guerra' que lidera Vladimir Putin".

En este orden, el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, sostuvo que el apoyo de los países de la Unión Europea (UE) es "mayor que hace seis meses, y eso se ve en anuncios como los mil millones de euros de España a Ucrania".

Respecto a la cumbre del G7 que se celebra estos días en Italia, Cameron consideró la prioridad británica de que se utilice "toda la maquinaria de sanciones" contra Rusia, especialmente contra los buques que transportan petróleo y gas ruso.

"Cada vez que un petrolero ruso atraque en un puerto quiero que lo paremos, que se revise su seguro, que no tendrán porque ya lo hemos bloqueado", señaló según EFE.

"Y lo segundo que queremos es que el dinero de los activos rusos congelados, principalmente en la UE, aunque también en menor medida en EE.UU y Reino Unido, lo usemos para los intereses de Ucrania, hasta unos 50.000 millones de dólares. Eso le mostraría a Putin que vamos a fondo para detener la maquinaria rusa", agregó.

La contrarrespuesta de Rusia

El Gobierno ruso respondió a la restricción de Reino Unido designando al yuan como divisa preferencial en sus operaciones, pero pese a ello no pudo evitar que la Bolsa de Moscú abra con un derrumbe del 15% y la ausencia de dólares y euros para el público en las casa de cambio.

En este sentido, Ignacio Montes de Oca, periodista especialziado en economía internacional, detalló que "las malas noticias no terminan para Rusia, ya que las filiales de los bancos chinos en Rusia suspendieron los contratos de comercio exterior en dólares y euros en respuesta a las sanciones de Occidente contra la Bolsa de Moscú".

Crece la dependencia de Rusia respecto a China para mantener a flote su economía.

De esta manera, el Gobierno de Putin depende cada vez más de China -ahora, su mayor socio comercial- en cada paso que de. "Confirmado el corralito en Rusia, empresas y particulares no pueden acceder a los dólares depositados. Varios bancos bajaron sus páginas para operar online. Además, las sucursales de bancos chinos en Rusia no están entregando divisas occidentales y el presidente deberá resolver ahora como pagar las importaciones para su industria militar proveniente de Occidente", analizó.

Si bien el Gobierno chino no le suelta la mano a Putin, dejó en claro que no se inmolará por su aliado. Situación que expone cada vez más a una gestión que está decida a continuar con la guerra, pero se enfrenta a los primeros coletazos de la escasez. Por un lado, Rusia no produce todo lo que necesita su industria militar para seguir invadiendo. Y por el otro, se le van terminando los fondos a los que echar mano para pagar los costes de este conflicto bélico. Eso sin mirar, que la crisis empieza a pegar en el bolsillo de sus habitantes.