A Todo Trigo: el terrible pronóstico de la Federación de Acopiadores sobre la situación del sector

En medio del paro general que afecta a casi todo el país, comenzó en Mar del Plata el congreso A Todo Trigo, en la que disertantes, funcionarios y empresarios mostrarán las exigencias y desafíos que tiene el sector en este tiempo. En este marco, el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, aseguró que hace años que están "trabados en estas miserias", a la vez que añadió que el mundo los “pasa por encima”.

En el auditorio Héctor Gaudio del hotel Sheraton, el funcionario manifestó que la falta de competitividad provoca los descalabros en el sector del trigo y que por este motivo "responsabilidad es la consigna de hoy".

“La Federación de Acopiadores integra desde el primer día la plataforma SEP, que es un requisito básico que nos exigen nuestros compradores de la Unión Europea. No debemos olvidar jamás una premisa básica, el cliente siempre tiene la razón”, explicó Rivara.

Se espera que haya más de 4.000 personas, que buscarán fortalecer las nuevas tecnologías y ejercicios del sector.

El presidente de Acopiadores también afrontó el tema de la situación actual y destacó: “Un mercado serio, responsable, transparente y sin abuso se consigue cuando existen discrepancias con el diálogo entre las partes. No podemos poner en riesgo ese valor que tiene el comercio de granos, es la existencia de reglas y usos consolidados a través del tiempo. Tenemos que cuidarnos entre todos y no pretender sacar provecho en el costo-plazo de situaciones anómalas”.

“Hace años que estamos trabados en estas miserias, mientras el mundo nos pasa por encima, juegan en otra línea. Brasil anunció una inversión de 6.000 millones de dólares para realizar un transforme carbónico y junto a Estados Unidos avanzan a pasos agigantados en el procesamiento de soja. Lo hacen porque hay una legislación internacional acerca de la emisión de carbono, límites que se deben cumplir y esto implica, entre otras cosas, que los vehículos y aviones comerciales deben usar biocombustibles”, desarrolló Rivara.

El funcionario también apuntó sobre la falta de competitividad del país y las complicaciones que eso trae al sector: ¿Cómo vamos a ser competitivos si a 170 kilómetros de la Capital Federal hay que subirse arriba de un molino para pagar el fertilizante porque no tenemos señal? ¿Cómo vamos a ser competitivos si todavía discutimos el diferencial lancelario entre la soja y su derivado? ¿Cómo vamos a ser competitivos si Timbúes, Arroyo Seco y el resto de los municipios con puerto cobran 11.000 pesos por camión para pasar por un camino de 8 o 10 kilómetros de un río destrozado a paso de hombre? ¿Cómo vamos a ser competitivos si meter una mercadería dentro de un contenedor nos cuesta 50 dólares más por tonelada que nuestros competidores brasileños? Urge escuchar las propuestas de desarrollo que tiene el gobierno para salir de esta decadencia y si no que nos convoquen para colaborar".

En medio del paro general que afecta a casi todo el país, comenzó en Mar del Plata el congreso A Todo Trigo.

Antes de finalizar, recalcó en la necesidad de continuar por este camino: "Los argentinos hemos asumido un enorme sacrificio personal porque aprendimos que hay cosas como la soberanía fiscal, que son elementales, que no tenemos destino si no limpiamos toda corrupción, los estamentos de los poderes públicos, nacionales, provinciales y municipales. No es la primera vez que la sociedad argentina debe sufrir importantes ajustes. No podemos, una vez más, tirar a la basura este esfuerzo descomunal".

“Esta nueva oportunidad solo verá el éxito si somos una sociedad de conductas transparentes y debatimos los temas con respeto. Hay mucho por hacer en Argentina. Hay enormes oportunidades. Tenemos ventajas difíciles de conseguir en otros países. Podemos construir una Argentina nueva, con desarrollo, sin pobreza y exitosa”, concluyó.