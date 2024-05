Daniel Colombo lanza su espacio de coaching a través de ChatGPT

Daniel Colombo es un comunicador nato. Comenzó a trabajar de chico em la radio de su pueblo e incluso condujo un programa de tv en Canal 7 cuando aún no llegaba a adolescente. Dirigió una exitosa empresa de comunicación institucional y prensa durante 20 años, pero desde hace 12 años, tras un severo problema de salud, decidió cambiar su vida.

Encontró otra forma de comunicar, la del coaching para ejecutivos. Hoy es un facilitador y máster coach ejecutivo reconocido internacionalmente, especializado en alta gerencia, profesionales y equipos. Destacado conferencista internacional es autor de 32 libros y 12 e-books, fue reconocido como LinkedIn Top Voice América Latina desde 2019 y es representante de la ICF (International Coaching Federation) en América latina.

Se reconoce a si mismo como un divulgador y hoy se lo puede ver en múltiples plataformas y medios como Spotify, YouTube, donde tiene casi 240.000 suscriptores, Instagram o LinkedIn, contando con más de 1 millón de seguidores.

Ahora acana de firmar un alianza estratégica con la emprsa de Inteligencia Artificial OpenAI con la que lanzó su propio ChatGPT llamado Mentor-Coach GPT, una herramienta de última generación con la que a través de un bot los usuarios podrán acceder a la experiencia de Colombo en coaching y mentoría. Se trata de una especie de clon virtual que él mismo se encarga de nutrir con el contenido de sus libros, conferencias, charlas y distinto tipo de documentos para que cualquier persona pueda acceder a ellos.

Para hablar sobre este tema y recorrer parte de su experiencia de vida, MDZ conversó con él.

-¿Exactamente a qué te dedicas hoy?

-Me dedico a trabajar con líderes de empresas en 18 países como coach ejecutivo y como entrenador en liderazgo. Trabajo con empresas de muchos países en los niveles más altos, en el nivel de CEOS o los gerentes de alta gerencia en empresas de todo tipo de industria, incluso algunas que están en Mendoza.

-¿Cómo llegaste a ser coaching?

-Llegué al camino del coaching, o lo que hoy se conoce como coaching, casi cuando empezó allá por el año 1986 en los Estados Unidos. Me entrené mucho y tomé muchos seminarios. Hoy tengo cuatro certificaciones internacionales y soy una especie de embajador de la ICF, Internacional Coaching Federation, en América Latina, escribiendo artículos y divulgando la actividad del coaching en forma profesional. Queremos dejar en claro que hay mucha gente que dice que es coach pero no son tan profesionales.

El año pasado yo cumplí 30 años con mi formación de coach y comencé a trabajar en una serie de iniciativas. Una de ellas fue la de entrenar a ChatGPT con mi propio material. Le cargué más de 4000 artículos, mis libros, Infografías, cargué muchos documentos que tenía, incluso entrevista que me habían hecho por escrito y así surgió la posibilidad después que me invitaran a tener como mi propio GPT.

-¿Cómo funciona tu plataforma de IA?

-Somos pioneros en esa plataforma, al menos en este rincón del mundo. Se llama Mentor coach GPT y funciona con la versión Chat GPT 4 o superior. Está dirigido a colegas coaches, mentores. líderes empresarios, emprendedores y profesionales que tal vez quieran tener una respuesta más rápida, pero es como si me estuvieran consultando a mi. Que la respuesta a su consulta tenga mi perfume. Al chat GPT le podés preguntar cosas que no solamente son de mi especialidad, sino de todo el coaching empresarial. La respuesta que te va a dar sería muy parecidas a las que yo te podría dar. Shutterstock

Aunque hay que aclarar que la Inteligencia Artificial no es infalible y depende mucho de la calidad de la pregunta que le hagas. Eso que vos le preguntás se llama prompt, es como el pedido específico que vos le haces para que la inteligencia inteligencia te interprete, porque como no te puede interpretar emociones o sentimientos, lo que hace es una interpretación lógica de lo que le estás preguntando. Por eso la gente tiene que esforzarse en poner una buena descripción de contexto, por ejemplo, que quiera preguntar para obtener una respuesta más asertiva, digamos.

-¿Qué es el coaching?

-Te lo voy a explicar planteando las diferencias con la psicoterapia, la consultoría y la mentoría.

El coaching trabaja sobre el presente de la persona. No es terapéutico porque no trabaja con las patologías mentales de las personas. Eso es terreno exclusivamente de la psicología y la psiquiatría. Esto es muy importante que la gente lo sepa, porque obviamente en el mundo del coaching que se ha hecho tan popular, cualquiera dice que es coach y en realidad no hay que confundir con psicología o con psiquiatría que son temas de salud mental.

El coaching trabaja en el presente, hacia lo que vos queres lograr. A diferencia de la terapia, el coaching no explora tanto el pasado de la persona, aunque a veces vas a buscar alguna información. Otra gran diferencia es que de antemano sabes cuántas sesiones vas a tomar. En la psicoterapia empezás y no sabés cánto te va a llevar.

La diferencia con el mentoreo es que el mentor es una persona que tiene experiencia profesional en algún campo. El mentoreo siempre es profesional, pero el coaching puede ser de vida, deportivo, de motivación. En el coaching no es necesario saber sobre la materia de la persona que tengo delante, pero en el mentoreo sí porque es una transferencia de conocimientos.

La consultoría es algo que se realiza habitualmente en todas las empresas. Un especialista en algo y por un tiempo determinado interviene en la empresa para ayudar a resolver determinado tema puntual, entonces va a trabajar sobre su especialidad, como la consultoría financiera.

El coaching tiene una estructura, aunque la gente no la perciba. Pero funciona realmente. La gente siempre se va con resultados, siempre se va inspirada, motivada, esclarecida. Con más enfoque de lo que quiere lograr. Y esta estructura es lo que le da solidez.

-¿Qué es lo que te motivó a democratizar de esta manera el coaching?

-En primer lugar, me gusta mucho divulgar, me gusta mucho compartir. Es por eso que escribo en MDZ cada dos semanas, Siempre estoy compartiendo cosas que voy viendo en el mercado a través de los clientes que pueden ser interesantes para el público profesional. OpenAI

-¿Cómo comenzaste en el mundo de la comunicación?

-Empecé a trabajar a los 8 años, vengo de una familia pobre en la ciudad de Maipú, Provincia de Buenos Aires. Se abrió una radio en mi pueblo y yo le hinché tanto a mi mamá para conocer la radio porque siempre me apasionpo. Cuando era chico jugaba a ser conductor de Telenoche. Me había armado un estudio radio y un estudio de televisión con cajones de manzana y jugaba. Yo me quedaba sentado en el piso en el costado del estudio de radop observando y a los seis meses el director de la radio ,me ofreció ser el cadete de la radio y al muy poco tiempo me ofrecieron hacer un programa para chicos. Era un programa de media hora que se llamaba el Club de Niños Felices. Yo lo armaba y lo producía todo.

Al poco tiempo me ofrecieron hacer un programa de televisión en Canal 7 que se llamaba igual, el Club de los Niños Felices. Fue el primer programa de tele donde se pasó la Pantera Rosa en blanco y negro.

Después comencé a escribir en el Diario del Pueblo con mis amigos y me fui relacionado con la comunicación. Así fue que durante 20 años dirigí una compañía de Relaciones Públicas y Prensa que al principio se llama Colombo Pashkus, pero después que le compré la parte a mi ex socio se llamó Colombo.

En ese tiemo yo estaba dedicado 14 horas por día a la empresa y eso me produjo un problema de salud. Una parálisis en mis dos riñones al mismo tiempo en el año 2012. Tras eso decidí aprovechar todo lo que había aprendido de coaching para dedicarme el coaching empresarial.