Marcos Galperín sacó a relucir los números de Mercado Libre en medio de las críticas del kirchnerismo

La empresa de comercio electrónico Mercado Libre informó que durante el 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, aportó a la Argentina US$ 1.475 millones en materia de impuestos propios, lo que estuvo 15 veces por encima del incentivo fiscal que recibió en el mismo periodo.

La firma de e-commerce compartió el impacto fiscal de su operatoria en el país durante el año pasado mediante un comunicado, difundido este lunes en sus redes sociales y replicado por su fundador y CEO, Marcos Galperín.

El documento precisó que, durante el año pasado, "eI incentivo fiscal obtenido por el régimen de promoción de inversiones de Ia Ley de Economía del Conocimiento fue de aproximadamente 100 millones de dólares", por lo que "tributamos quince veces más de lo que recibimos al año y exportamos servicios tecnológicos por US$ 900 millones en 2023".

Al mismo tiempo, la compañía hizo hincapié en los efectos, en su operación, que produjo la falta de estabilidad del país en las políticas regulatorias y económicas, asegurando que "en América Latina, gran parte de los países compiten entre sí por inversiones y atracción de talento a través de distintos regímenes de promoción".

En esa línea, precisó que "por Ia falta de claridad de políticas y de un marco regulatorio estable, nuestro equipo de tecnología pasó de estar alojado en un 80% en 2019 en Argentina al 35% en 2023".

Al respecto, aseguró que "de haberse mantenido el 80% de nuestro equipo tecnológico en Argentina, hoy seríamos 6.600 profesionales más en el país y en 2023 hubiéramos exportado US$ 500 millones más y aportado US$ 146 millones más de impuestos, mientras que el incentivo fiscal hubiese sido de sólo US$ 64 millones más".

El comunicado también detalló la suma de los impuestos recaudados a través de la empresa, expresando que "Mercado Libre y Mercado Pago ayudan a formalizar la economía, por lo que también colaboramos en la recaudación de impuestos por cada transacción que realizan nuestros usuarios".

En ese sentido, especificaron que "el año pasado, el monto retenido y percibido para el Estado Nacional y las provincias fue el equivalente a 1.900 millones de dólares", remarcando que "sin la formalización que genera Mercado Libre en la economía, gran parte de esa recaudación antes no hubiese existido".

La revelación de los datos se da tras los cuestionamientos a la multinacional, de distintos sectores, por recibir beneficios fiscales del Estado a través de la mencionada Ley de Economía del Conocimiento, que contribuyeron en un buen grado al impacto positivo en las ganancias de la firma en los últimos años.

Marcos Galperín se hizo eco del comunicado, en su cuenta de X, sosteniendo que "en los últimos tiempos, diversos actores políticos cuestionaron el impacto fiscal de Mercado Libre, resaltando, con malicia, algunos beneficios que recibimos e ignorando completamente todo lo que aportamos. Por eso queríamos contarles la realidad. #DatoMataRelato".