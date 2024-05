Más dudas que certezas: qué puede pasar con el acuerdo por el swap con China

El Gobierno nacional aún no logró un acuerdo con China por los US$ 18.000 millones del swap que se mantiene vigente y que cuenta con un tramo de US$ 5.000 millones cuyo vencimiento de pago vence en junio.

"No hay definición", fue la escueta respuesta del vocero presidencial, Manuel Adorni al ser consultado sobre el resultado de las negociaciones que realizaron en Shangai la canciller, Diana Mondino, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Pese a la consulta de este medio, ningún integrante del Poder Ejecutivo ni del Banco Central ofrece respuestas sobre esta delicada negociación.

De hecho, Diana Mondino, Bausili y Quirno ya se encuentran en París para participar de una actividad de la OCDE y evitaron pronunciarse sobre la negociación con China.

El Banco Central cuenta con US$ 27.575 millones de reservas brutas, pero US$ 18.000 corresponden al convenio con China. De este total, existe un tramo de US$ 5.000 millones que vencen en junio y que Bausili y Quirno fueron a negociar.

El llamativo silencio ante una negociación clave permite inferir que los funcionarios nacionales regresan a Argentina con una serie de condiciones que deberán evaluarse políticamente.

El swap es un mecanismo de crédito por el cuál China puso a disposición de la Argentina líneas crediticias para sostener el comercio entre ambos países.

El contrato fue firmado por el exministro Sergio Massa, bajo cláusulas confidenciales y por ende no se conocen las condiciones. Pese al cambio de Gobierno la opacidad de este convenio sigue vigente.