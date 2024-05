El proyecto minero que podría dar un paso en la industrialización del cobre en Argentina

La minería en Argentina está en un momento bisagra, con una sensación de “subexplotación” de recursos y una aparente ventana de oportunidad. El cobre es el metal que abre esa chance. En el país no hay ninguna mina activa, pero sí al menos 5 proyectos que podrían ser de clase mundial que demandan inversiones por cerca de 20 mil millones de dólares.

En el grupo de proyectos hay uno que tiene una oportunidad extra; la de industrializar el cobre que se extraiga de la cordillera. Se trata del proyecto Los Azules, ubicado en Calingasta, San Juan, y que es propiedad de McEwen Mining. Por el tiempo de mineralización que tiene, Los Azules puede producir cátodos de cobre, es decir metal que puede seguir la cadena de valor dentro del país y también ser exportado. El proyecto es propiedad de la empresa canadiense McEwen y sumó como socios a la ingresa Río Tinto y a Stellantis, la empresa fabricante de autos más grande del país y que tiene bajo su órbita a Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep y Peugeot y Citroën, entre otros. Son, como grupo, el principal productor y exportador de autos del país.

Esa incorporación le da al proyecto otro valor, pues suma como actor relevante a una industria que usará la materia prima que se produzca en Los Azules. La mayoría de los proyectos que se planifican para extraer cobre utilizarían el proceso de flotación, de donde se obtiene concentrado de cobre. Esa materia prima se exporta para ser refinada en el exterior. Los Azules se produciría a través de lixiviación y se obtendrían los cátodos, material que es industrializable en el país.

El gerente de la empresa, en el campo donde se instalará la mina.

McEwen es parte del grupo de empresas que está a la espera de la sanción de la “Ley Bases”, en particular del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. El RIGI generaría una burbuja de beneficios financieros, aduaneros, legales y de acceso a divisas que según las empresas permitiría el ingreso de inversores de capital a los proyectos. “Es necesario que ingresen inversores externos que requieren garantías. La minería de cobre necesita grandes sumas de dinero de inversión en capital y no alcanza con el mercado local. El RIGI es fundamental, aunque no es la única necesidad”, explicó Mike Meding, gerente del proyecto, a MDZ en una rueda de prensa realizada en Córdoba. El ejecutivo es quien puso en valor la proyección de Los Azules para industrializar el cobre. “La particularidad de Los Azules es que se puede industrializar el cobre para electrificación, para la fabricación de autos, cables. Permitiría evitar que el cobre salga y vuelva a ser importado con productos”, graficó el hombre, que es alemán pero se siente sanjuanino.

La producción estimada está en unas 145 mil toneladas de cobre anuales. En paralelo a la exploración, se analiza la Manifestación de Impacto Ambiental. Los planes indican que comenzaría la construcción en 2026 para comenzar a producir en 2029, si todo sale como se planifica. El financiamiento es la clave.

Ese proyecto es uno de los que más desarrollo de exploración tiene en el mundo por la cantidad de equipos, de metros perforados e intensidad del trabajo.

Los resultados

En el informe de final de temporada de exploración, la empresa dijo que cumplieron los planes y que hubo resultados por encima de lo esperado. Incluso hubo nuevos descubrimientos que, luego de analizarlos, podrían ampliar el potencial de la mina Los Azules en cuanto a reservas y potencial producción. “Según los resultados de los ensayos recibidos hasta la fecha, nuestro primer objetivo parece haberse cumplido. “La interpretación inicial sugiere que nuestra perforación dará como resultado un aumento en los recursos medidos e indicados del 5% …La exploración de nuestra propiedad ha producido un objetivo intrigante. Los resultados iniciales de una campaña regional de mapeo y muestreo en toda la concesión han identificado evidencia sólida de un gran pórfido a 3 kilómetros al este del depósito de Los Azules. Dentro de este nuevo objetivo se han reconocido vetas estilo pórfido y vetas de cuarzo con mineralización de óxido de cobre, y los resultados de los ensayos están pendientes”.

El cobre es el mineral deseado por la alta demanda, que se estima crecerá al punto de no poder satisfacerse hacia el 2030 por la transición energética. Los Azules está en el lote para convertir a Argentina en un jugador relevante. En la misma línea están los proyectos Josemaría, Pachón, Taca Taca y Mara, entre otros. El CEO de la empresa, incluso, se reunió con el presidente Javier Milei y ambos tuvieron un intercambio de elogios importante. “Mantuvimos una amplia conversación sobre qué medidas podrían tomarse para alentar grandes entradas de capital para invertir en activos productivos que creen una base impositiva sólida y proporcionen empleos bien remunerados a largo plazo”, dijo Rob McEwen. Justamente el régimen del que hablaron el canadiense y Milei es el RIGI, incluido en la ley bases. “Hablamos sobre nuestro proyecto de cobre Los Azules y cómo hemos invertido importantes fondos para avanzar hasta el punto en que podría estar produciendo grandes cantidades de cátodos de cobre verde puro para 2030”, agregó el empresario, quien se manifestó como admirador del Presidente. “Yo era fanático de Javier Milei antes de que fuera elegido presidente, cuando vi videos de él haciendo campaña con una motosierra y prometiendo reducir la burocracia, liberar la economía y alentar la inversión nacional y extranjera”, había dicho.

Los Azules está a 3600 m.s.n.m., en la cordillera frontal. Se ubica a casi 130 kilómetros de Calingasta y a 250 de la ciudad de San Juan. Tiene reservas estimadas en 13 millones de toneladas de cobre. Argentina hoy no produce ese metal, pero si los proyectos que están avanzados entran en producción, podría convertirse en uno de los seis principales productores de cobre del mundo, con más de un millón de toneladas al año. "Estos proyectos implicarían desembolsos de capital por al menos 20 mil millones de dólares", indican desde la mesa del cobre.