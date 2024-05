El Banco Central cerró la semana con una fuerte mejora en las reservas

El Banco Central concluyó la semana sumando compras por US$ 750 millones, tras los US$ 139 millones adquiridos en la jornada del viernes. De esta forma, lleva adquiridos en mayo US$ 1.857 millones y desde diciembre 2023 US$ 16.581 millones.

Las reservas brutas aumentaron US$ 223 millones y finalizaron con un saldo de US$ 28.798 millones. Tras el pago al FMI, se recompusieron cerca de US$ 500 millones en la semana.

El dólar blue, en tanto, avanzó otros $20 y cerró la semana con un alza de 7,7%, es decir $80, y una cotización para la venta de $1.120. La baja de tasas del Banco Central operó en favor del comportamiento comprador de los ahorristas.

BCRA. NA

Los dólares financieros también culminaron la semana al alza. El dólar MEP avanzó 0,8% y cotizó en $1.071, 3,46% por encima del viernes pasado. El contado con liquidación logró una suba de $0,4% y cerró a $1.103. En la semana se apreció 2,46%.

La brecha cambiaria con el dólar blue llegó al 26,34% y con el minorista del Banco Nación, que cerró en $905,50, se ubicó en el 23,7%.