El Gobierno colocó más de US$ 10.000 millones en bonos Bopreal

El Gobierno anunció que la nueva licitación de bonos Bopreal, la séptima, logró sumar US$ 1.709 millones. Fue la primera en la que pudieron participar personas jurídicas a las que se les permitía distribuir utilidades y/o dividendos al exterior.

Esta posibilidad hizo que se recibieran posturas por u$s69 millones de empresas con deudas por importaciones y u$s1.640 millones para giro de utilidades. De esta forma, empresas y personas encontraron una alternativa para girar utilidades, aunque eso les implique convalidar un dólar a $1.350, siendo que el oficial está en $882.

Fue la última tanda de la Serie 3 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), aunque aún queda un pequeño remanente, por la que se colocaron en total US$ 2.905 millones.

El banco Central emitió casi US$ 10.000 millones en Bopreal. Juan Mateo Aberastain Zubimendi

Con esta subasta, el BCRA colocó de este modo cerca de US$ 10.000 millones. Fueron US$ 5.000 millones de la Serie 1, US$ 2.0000 millones de la Serie 2 y los US$ 2.905 millones de la tercera Serie.

El objetivo de la colocación es reducir las deudas pendientes de importadores con el exterior.

La semana próxima se realizará una nueva subasta de la Serie 3 por el remanente de u$s95 millones.