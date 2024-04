Una nueva bola de deuda por importaciones pone en jaque las reservas del Banco Central

Una de las primeras medidas que tomó el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, fue emitir un nuevo bono, el Bopreal, para solucionar la deuda que importadores tenían con sus proveedores del exterrior, montó que sumó alrededor de US$ 42.500 millones. Sin embargo, tras esa maniobra, las importaciones no sólo permanecieron frenadas sino que continuó la acumulación del mismo tipo de deudas.

Según el último informe del Banco Central (BCRA) los pagos por importaciones de bienes durante el mes de febrero llegaron a US$ 1.688 millones, lo que implicó una disminución del 55% en la comparación interanual. Los pagos rondaron un 32% del total del valor de importaciones de bienes FOB, que sumaron US$ 3.900 millones, una diferencia que sugiere un endeudamiento comercial que aumentó en US$ 2.352 millones.

Del total de pagos por importaciones, el 94% se realizó de manera diferida, el 4% de forma anticipada y el 2% restante al contado.

En tanto, en todo el periodo diciembre febrero, las importaciones de bienes sumaron US$ 12,4 millones y el total de pagos llegaron a US$ 3.480 millones, lo que resulta en un diferencial de US$. 8.932 millones.

BCRA. Foto: Noticias Argentinas.

Este monto contrasta con el aumento del nivel de reservas del BCRA. Mientras que el pasado 10 de diciembre, las reservas brutas llegaban a US$ 21.017 millones, para el cierre del mes de febrero estaban en US$ 26.685 millones, es decir subieron alrededor de US$ 5.600 millones, alrededor de US$ 3.300 millones menos que la deuda por importaciones acumulada.

Este estado de cosas podría ser superado si se producen dos hechos al mismo tiempo. Por un lado deben comenzar las liquidaciones del agro por las exportaciones de la cosecha gruesa que ya sin sequía será mucho mayor a la del año pasado, sin embargo, el precio del dólar, ya atrasado tras la última devaluación, promete ser un escollo. Si no se devalúa se dificultarán las liquidaciones, si se mueve el tipo de cambio, la inflación puede retomar impulso.

El segundo punto central será cuántos dólares, o promesas de ellos, habrá para importaciones. Desde el gobierno insisten en que las compras al exterior están liberadas, pero no ocurre lo mismo con el acceso a dólares oficiales. El fin del cepo podría corregir este problema, pero para ello habrá que ver cuántos dólares reales habrá disponibles para hacerlo. El FMI tiene mucho que aportar al respecto.