Crisis: la pregunta clave es si las exportaciones podrán salvar la caída

Durante la primera parte del 2024, se espera un mercado interno deprimido, con ventas bajas debido al menor poder de compra de la población. En este marco, un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea plantea el interrogante acerca de si el mercado externo podrá contrarrestar la baja general de la actividad económica. Para ello, compara lo sucedido en otros momentos de la economía y, a modo de conclusión, no parece sencilla una salida con una sola pata.

Entre 2011 y 2023 el comportamiento de las exportaciones fue inicialmente de caída, estancamiento y luego una cierta recuperación. “Jugaron en contra el tipo de cambio oficial, con recurrentes retrasos, los cepos al cambio y al comercio exterior”. Con relación al escenario actual y en comparación con el periodo después de la caída de la convertibilidad, hay diferencias significativas. Entre ellas que la competitividad era mayor y los precios de exportación también crecieron fuerte a partir de 2003 por la creciente demanda de China por commodities.

Actualmente, las condiciones de la demanda externa son diferentes a las de principios de siglo, aunque existen “nichos” de mercado que la Argentina podría aprovechar. Hay una recomposición de la producción agroindustrial, y el impacto de Vaca Muerta ya no se discute. Sin embargo, será difícil encontrar ejemplos análogos por fuera de la región pampeana y de Neuquén. Recuperar dinamismo en el resto de las economías regionales es uno de los grandes desafíos de la política económica y de las instituciones.

El panorama actual presenta bastantes diferencias con 2002/03 en lo que respecta al mercado externo. Es decir, actualmente no se observan esas “propicias” condiciones de demanda externa como la que generó China. Según el informe de la Mediterránea firmado por el economista Jorge Day, afortunadamente, hay indicios positivos desde la oferta de productos exportables. De este modo, se espera una recuperación en la cosecha de granos, que había sufrido una importante disminución en 2023, y habrá mayor volumen de petróleo, un fenómeno que podría durar varios años.

Vaca Muerta beneficiará a Neuquén

Ambos hechos influirán positivamente en la región pampeana (granos) y en Neuquén (petróleo). No obstante, será difícil hallar algo similar en otras economías regionales. Por ej., en Mendoza habrá una cierta mejora en la cosecha de uvas, pero no será sustancial. En algo podría incrementarse sus exportaciones, aunque no en forma significativa por lo que habrá diferencias sustanciales entre las regiones.

Para el mediano plazo, se espera una transición energética (con menor uso de petróleo y gas) será gradual, lo cual constituye una buena noticia en función de Vaca Muerta. Por otro lado, si la actual política económica lograse reducir la inflación a cifras más razonables, permitiría reducir la incertidumbre, lo cual favorecería a las inversiones.

Sin embargo, una economía estable reduciría la demanda por dólares, y quizá haya entrada de capitales (mayor oferta de divisas), por lo cual, es posible que esa moneda extranjera sea más barata y los costos argentinos en dólares podrían ser mayores. Por lo tanto, no es menor el tema de pensar en las reformas estructurales, que apunten a reducir otros costos (impuestos, trámites, regulaciones), y así lograr una mayor competitividad que sea más estable en el tiempo.