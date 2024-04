Desempleo, tarifas y devaluación: cómo impacta el ajuste de Javier Milei

Estanflación y malestar social en crecida. El panorama económico en Argentina es complicado y la pregunta que empieza a repetirse entre los ciudadanos de a pie es 'hasta cuándo se puede sostener este nivel de ajuste'. El presidente Javier Milei juega una carrera contrarreloj para lograr que los buenos índices que tiene a nivel macroeconómico comiencen a llegar al bolsillo de la gente.

En este contexto, con el reciente aumento de las tarifas de gas y a una semana de que se conozca el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo, analizó en diálogo con MDZ, el plan de Gobierno.

- ¿Por qué estamos en una situación económica tan compleja?

- La verdad es que estamos en un contexto que se ha complicado porque el manejo económico el año pasado por parte del Gobierno fue muy temerario. Tuvo muchos años de mal manejo macroeconómico, donde no cuidamos los equilibrios fundamentales en lo fiscal, en lo externo, y todo esto, en un contexto donde además tuvimos una gran sequía. Se exigió al máximo el funcionamiento de la economía en pos de una candidatura electoral. Eso te consumió más de US$ 30.000 millones, una parte financiada con las reservas internacionales que cayeron en US$ 20.000 millones y finalizaron en términos netos valores negativos en torno a los US$ 11.200 millones. Y también con un incremento muy importante en lo que fue la deuda comercial del sector privado.

Uno de los principales factores de actual crisis fue el "plan platita" de Sergio Massa.

Todo eso fue lo que financió que el año pasado hayamos tenido dentro de todo un nivel de actividad que fue bastante elevado y se mantuvo muy cercano a los valores máximos. Ese nivel de consumo de dólares y nivel fiscal era insostenible. Ahora, (el Gobierno) ha tenido que arreglar ese entuerto para buscar nuevamente el equilibrio para poder desarrollarse y volver a crecer. Recordemos este problema no es que viene de ahora, sino que se acentuó el año pasado. Ya hace más de 10 años que Argentina, en el actual esquema económico, parte con cepo y parte también sin cepo, no pudo crecer.

Eso es lo que está afectando actualmente y es lo que se quiere desenredar. Las primeras medidas que tomó Milei fueron en pos de eso. De recomponer un poco el balance del Banco Central, mejorar la cantidad de dólares que tiene y reducir la cantidad de pesos. Y también tuvo foco en lo que fue lo del déficit fiscal para llevarlo a cero, quizás exageradamente. Podemos decir que se pasó de rosca... No sé si era necesario llevar un déficit que era de 4,6 puntos del PIB a cero.

- Lo que me decís, me hace pensar en el FMI diciéndoles "ojo con los sectores vulnerables".

- El mismo dice 'yo propuse metas que son más duras que las que me hubiera propuesto el FMI'. Hay que ver si eso realmente termina siendo positivo o no para Milei. ¿Por qué? Porque lamentablemente la sociedad va a tener que atravesar un momento duro que depende de cómo se resuelva, puede durar un corto plazo o puede durar un par de años, el tema de recomponer los equilibrios, tanto el fiscal como el externo. Hay que ver qué es lo que logra Milei en su gobierno.

Desempleo y golpe certero a los argentinos

- La clase media está quemando sus ahorros para llegar a fin de mes, los más vulnerables saltean una comida, hay jubilados que cortaron los tratamientos. ¿Hasta cuándo se puede sostener esta situación?

- Hay algo que Milei logró concientizar, y es que esto es insostenible, hay que cambiarlo. Por eso, hoy mantiene un apoyo bastante importante, pero la verdad es que ya te empieza a apretar el cinturón.

Está jugando al límite y hay que ver la tolerancia social. Todos dijimos 'fue un solo trimestre', estamos soportando. Pero si se viene un segundo trimestre, lo que te va a pasar es que como muchas empresas van a empezar a recalcular. Y ya tenés empresas que están empezando a meter retiros voluntarios, sacar turnos, echar gente que lo llaman eufemísticamente, "aumentar la productividad".

- ¿A qué niveles de desempleo se puede llegar?

- A partir del segundo trimestre en adelante vas a tener un fuerte incremento de desempleo y no solo por la parte formal. Vas a tener un aumento de desempleo, probablemente en el informal, el cuentapropista que no va a conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque cada uno en su familia va a decir 'yo antes gastaba X plata y venía el jardinero, pensaba pintar algo, venía un pintor o pensaba arreglar algo en mi casa y entonces un albañil', y ya no más.

Tuviste una contracción de salario, más lo que tenés que destinar adicional de tu sueldo al pago de otros servicios que se desregularon. Bueno, vas a tener que ajustar y esa gente (que hacía changas) también va a tener incremento de desempleo. Es lo que vas a ver a partir del segundo trimestre.

Se va a consolidar un fuerte incremento del desempleo. Vas a tener gente desencantada porque evidentemente van a ser los perdedores de todo este cambio. Y hay que ver si es que la sociedad aguanta eso o no, por ahora lo está aguantando, pero hay que ver si como sigue el humor de la sociedad y si esto le permite o no a Milei generar todo el cambio que él quiere hacer.

Si él -en referencia al Presidente- no logra ahora hacer la parte fundamental de su programa, es que llega a esta parte descontento. Está intentando sacar, aunque sea la parte más importante, su programa de reformas ahora que es cuando todavía tiene un capital político y un apoyo de la sociedad. Sacó el Pacto de Mayo, donde está incluyendo a todas las provincias para poder sacar sus leyes. Hoy a un político de la oposición le es muy costoso oponerse a Milei, porque Milei sigue siendo muy popular, pero ahora en la segunda mitad del año, quizás sea menos popular y ahí si se le enfrenta mucho más. Entonces, al Presidente se le van a complicar mucho más las iniciativas.

Actividad económica en caída libre

Producto del plan de ajuste acelerado que aplica el Gobierno y tal como lo vaticinó el presidente Javier Milei ni bien asumió, la economía argentina se desplomó en el mes de enero -dato más reciente del Indec-. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 4,3% en la comparación interanual y de 1,2% respecto a diciembre en la medición desestacionalizada.

- Con la apertura de importaciones n alimentos de la canasta básica, medicamentos, ¿se está matando a las pymes?

- Las empresas locales tienen todavía una gran protección. Milei lo que hizo fue incrementarla, porque, por un lado, les impuso el Impuesto País, que figura que va a estar vigente hasta diciembre.

No cambió nada respecto a lo que había decidido Massa, que te pedía anticipo de Ganancias y de IVA de manera instantánea. O sea, también un fuerte incremento en el costo de la importación.



En lo que es alimentos tienen gran competitividad, se puede ver afectada en el margen alguna industria, en algún producto específico, en algún nicho, pero no creo que le vaya a afectar a las pymes a nivel de Argentina.

Medicamentos es mucho más complejo porque quienes puede importar son los mismos que lo producen. Con lo cual, ahí no vas a tener cambio porque son los que están autorizados por la ANMAT para poder vender eso. En alimentos te pasa algo parecido. Eventualmente, si alguien quiere importar algo, tiene que conseguir muchas habilitaciones y van a pasar tres meses.

- Digamos que el efecto de esta apertura de importaciones es limitado.

- Sí, va a ser muy limitado. O sea, puede haber algún efecto, no va a ser muy grande, en términos de precios.

Inflación: cuándo se llega a un dígito

- ¿Qué pasó con la inflación de marzo y qué puede pasar de abril en adelante?

- Cuando ves los precios, en general, lo que estás viendo es que hay una desinflación de la economía. Tuviste un shock en diciembre cuando fue la suba del tipo de cambio, que aumentó los precios y ahí te va quedando una cola. O excluyendo todos los regulados y los precios de los alimentos, en la inflación núcleo ya estás viajando por debajo de un dígito y probablemente, se siga acentuando y siga cayendo. Está parecido a los valores de noviembre del año pasado.



Lo que te está pasando en marzo es que es un mes estacional. Tuviste aumentos en lo que es educación, en indumentaria, tenés algo de esparcimiento por Semana Santa. A pesar de todo, tiene otros componentes que le incrementan la inflación. Nosotros estamos viendo que la inflación de marzo probablemente se haya ubicado entre un 12 y un 13%.

Devaluación: ¿sí o no?

- ¿Se espera otra devaluación?

- En principio no, no debería haber otra devaluación. El problema que tenés es que hay que hacer algunos ajustes en lo que es el tipo de cambio real, que subió muy fuerte, pero ya bajó y está en valores parecidos a los previos a la devaluación que había hecho Massa en agosto. Si la inflación sigue así, se va a depreciar excesivamente el tipo de cambio, y todo esto en un contexto donde el Gobierno tiene que hacer cambios porque, por un lado, está comprometido con el FMI, que tiene que reemplazar la regla del 80-20.

Hoy los exportadores pueden liquidar, tienen que liquidar como mínimo al 80% del tipo de cambio oficial y hasta el 20% lo pueden liquidar el tipo de cambio financiero mediante bonos. De esa manera, sacan un tipo de cambio más alto, pero eso antes de junio lo tienen que sacar.



La ventaja cambiaria la empiezan a perder los exportadores. Si Milei logra ser exitoso en términos políticos en este semestre, los exportadores te van a seguir liquidando, aunque el tipo de cambio haya quedado medio depreciado.

Ahora, si de repente no le va muy bien políticamente con la Ley Bases, le rechazan el DNU, ahí te surge la chance de que de repente el exportador te diga ‘yo no te voy a liquidar’.

