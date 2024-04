El Banco Central blanqueó la herencia por importaciones: a cuánto llegó

Se conoció finalmente cuánta deuda heredó el Gobierno libertario de su antecesor en concepto de importaciones de bienes no pagadas en 2023, fueron casi 45.900 millones de dólares. Así lo muestra el último informe del Banco Central (BCRA) sobre el endeudamiento externo del sector privado que cerró el año pasado en 45.880 millones de dólares lo que implica un incremento de 4.141 millones en el último trimestre y de 14.499 millones en el acumulado del 2023.

De esta forma, el ratio de endeudamiento que calcula el BCRA tomando el promedio del último año de la deuda externa por importaciones de bienes, dividido las importaciones de bienes de los últimos 12 meses, se ubicó en 57,3% reflejando un aumento de 5,9 puntos en el trimestre. Un nivel semejante no se veía desde comienzos de la pandemia.

Esto, en realidad, en circunstancias normales no debería complicar, pero ante una angustiante situación de escasez de reservas internacionales en el BCRA, con la que arrancó el gobierno actual, era una espada de Damocles por su presión sobre el mercado de cambios. Al respecto, vale recordar que el BCRA inició la nueva gestión con un stock de reservas netas negativas de más de 12.000 millones de dólares, que hoy tras fuertes compras de divisas del Banco Central ha logrado llevarlas a terreno casi neutro.

De ahí que una de las primeras medidas que tomó la actual administración fue consolidar la deuda de importaciones ofreciendo un bono, porque divisas no había para cancelar estas deudas y los proveedores ya no estaban dispuestos a seguir ni financiando ni vendiendo al país, complicando, sobre todo, al sector manufacturero. Por eso, por más que se escondiera bajo la alfombra esta deuda, tarde o temprano, iba a complicar a quien asumiera el 10 de diciembre pasado. No fue ni más ni menos que un paga Dios para el nuevo gobierno.

No hay plata, tomá un bono

La idea del nuevo título público de deuda, junto con otras medidas, fue dar una mayor previsibilidad a los pagos asociados con el stock de deuda comercial de importadores, así nació el ahora ya ultra conocido Bopreal (Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre), que consiste en notas en dólares con opción de rescate, a suscribir en pesos.

Estos bonos son ofrecidos como vehículos para canalizar la demanda de divisas de los importadores de bienes y servicios con deudas comerciales por operaciones con registro aduanero o servicio efectivamente prestado hasta el 12 de diciembre de 2023. El menú comprende tres series de este bono con distintas características.

Al respecto, el BCRA ya está por la tercera emisión de Bopreal, luego de haber completado la colocación de la serie 1 por 5.000 millones de dólares, más otros 2.000 millones de dólares de la serie 2. Ahora bien, ¿qué otra información surge de los datos oficiales del cierre del 2023?

Por ejemplo, quiénes son los acreedores. En tal sentido, se observa que las empresas relacionadas fueron las que más financiamiento otorgaron para este tipo de operaciones con una posición al cierre del año pasado de 25.273 millones de dólares, lo que representa un aumento de 2.170 millones de dólares en el cuarto trimestre y de 8.463 millones de dólares en el año.

Por su parte, el resto de los acreedores totalizó una posición de 20.606 millones de dólares al final del 2023, con un aumento trimestral de 1.971 millones de dólares y de 6.036 millones de dólares en el año.

Sector por sector

Por otro lado, a nivel sectorial, la deuda por importaciones de bienes mostró aumentos en todos los sectores, pero al cierre del 2023, se encontraba mayormente concentrada en las empresas del rubro "Comercio al por mayor", con un total de 9.447 millones de dólares (el 21% del total de esta deuda) con una suba de unos 500 millones de dólares en el trimestre.

Le siguió en orden de magnitud el sector de "Fabricación de vehículos automotores" con una deuda de 7.986 millones de dólares y un aumento en el trimestre de 1.691 millones de dólares. El sector de "Fabricación de sustancias y productos químicos", tercero en importancia, totalizó 3.885 millones de dólares, con una suba de 680 millones en el trimestre.

Completa el ránking, el sector de Elaboración de productos alimenticios con 2.750 millones de dólares, seguido por el sector de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado con 1.531 millones de dólares, luego Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas con 1.259 millones de dólares, Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico con 1.217 millones de dólares.

Cabe recordar que el gobierno dispuso la creación del “Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior”, así las empresas que se inscribieron y contaron con el visto bueno oficial pudieron suscribir los Bopreal para cancelar las deudas que mantienen con sus proveedores o sus casas matrices.