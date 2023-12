Deuda con importadores: los detalles del BOPREAL que lanzó el Gobierno

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer las características de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL). Se emitirían tres series de estos bonos. Los mismos serán ofrecidos para personas físicas y jurídicas que tengan deudas pendientes con el exterior por la importación con derecho aduanero anterior al 12 de diciembre de 2023 o servicios efectivamente prestados con anterioridad a esa fecha.

A partir del 26 de diciembre, el BCRA comenzará a ofrecer al mercado, mediante licitaciones periódicas, la primera serie de estos bonos. Las series 2 y 3 del BOPREAL se ofrecerán por los montos máximos establecidos en función de los datos provistos por el padrón de deudas comerciales de importadores. La serie 1 vence el 31 de octubre de 2027, la serie 2 el 30 de junio de 2025 y la serie 3 el 31 de mayo de 2026.

Los importadores de bienes podrán solicitar la suscripción, en licitación primaria, de las distintas series de BOPREAL por hasta el monto pendiente de pago que consta en el seguimiento de pago de importaciones de bienes (SEPAIMPO) para sus oficializaciones con registro de ingreso aduanero anterior al 12 de diciembre de 2023.

Adicionalmente, el BCRA estableció que las entidades que concreten ofertas de suscripción a nombre de clientes que deseen suscribir BOPREAL deberán verificar, entre otras cosas, que la obligación que tienen los clientes califica como deuda por importaciones de bienes y servicios, se cuenta con una declaración jurada del cliente que deja constancia que la deuda por la cual se solicita la suscripción se encuentra pendiente de pago, etc.

Pero además, se estableció que los importadores de bienes y servicios que suscriban BOPREAL correspondientes al mayor plazo ofrecido, con anterioridad al 31 de diciembre de 2023 y por un monto igual o mayor al 50% del total pendiente de sus deudas elegibles, podrán acceder al Mercado Único de Cambios Libre (MUCL) desde el 1 de febrero de 2024 para pagar dichas deudas comerciales por la importación de bienes y servicios previas al 13 de diciembre de 2023 por un monto equivalente al 5% del monto suscripto de dicha especie.

Las entidades financieras podrán dar acceso al MULC para el pago de sus deudas comerciales a los clientes que posean BOPREAL y hayan cobrado de estos bonos el concepto de intereses o amortización. Por otra parte, la venta con liquidación en moneda extranjera en el país o en el exterior de los BOPREAL, o la transferencia de estos bonos a depositarios del exterior, cuando sean realizados por hasta el monto adquirido en la suscripción primaria por aquellos que participaron en dicha instancia no tendrá en cuenta las declaraciones juradas previstas en las normas referidas al compromiso a no operar o haber operado MEP o CCL por una cantidad determinada de días.

Claves a tener en cuenta en las tres series de bonos

• El BOPREAL serie 1 (menos la 1D) podrá darse de pago para la cancelación de obligaciones impositivas y aduaneras (salvo ciertas excepciones). Los bonos admitidos para el pago de impuestos son únicamente aquellos emitidos hasta el 31 de marzo de 2024. El valor que se tomará para el pago de impuestos es el valor técnico del bono calculado al tipo de cambio que resulte aplicable.

• El monto máximo para el pago de impuestos a partir de los bonos está estipulado en 3.500 millones de dólares, que se utilizarán hasta 1.000 millones desde 30 de abril de 2025 hasta el 29 de abril de 2026; hasta 1.000 millones desde 30 de abril de 2026 hasta el 29 de abril de 2027; hasta 1.500 millones desde 30 de abril de 2027 hasta el 31 de octubre de 2027. El Banco Central emitirá tres bonos para que los importadores con pagos pendientes puedan usarlos para cancelar deudas con la AFIP.

• La suscripción en pesos de estos bonos queda alcanzada del impuesto PAIS aunque la alícuota será de 0% si la suscripción se realiza antes del 31 de enero de 2024, inclusive. A partir de esa fecha, la alícuota será aquella que corresponda aplicar a las operaciones de importaciones de bienes y servicios hasta el 12 de diciembre de 2023.

• El bono con el vencimiento más largo (serie 1) podrá ser separado de forma independiente en 4 series: A, B, C y D. Las series A, B, C y D serán equivalentes al 20%, 20%, 30% y 30% de los nominales de la serie, respectivamente. Las series A, B y C tendrán una opción de rescate a favor del tenedor.

• Dicha opción permitirá a los tenedores de las series 1A, 1B y 1C solicitar el rescate anticipado del bono a partir de las fechas estipuladas (a partir del 30 de abril de 2025 para la serie 1A, del 30 de abril de 2026 para la serie 1B y del 30 de abril de 2025 para la serie 1C). Si bien los bonos pagan en dólares, conforme a su cronograma de pago de intereses y capital, el rescate se hará en pesos al tipo de cambio de referencia del día que se ejerció la opción. La liquidación se hará T+2. Resulta necesario para la correcta liquidación que el día previo a la liquidación los bonos estén depositados en la Central de Registro y Liquidación de Instrumentos de Deuda Pública (CRyL).

Según los analistas de Neix, dadas las primeras impresiones de mercado, evaluaron más en detalle el caso de las series 1 y 3, ya que la serie 2 no cuenta con la habilitación para negociarse. Al ser bonos con vencimientos más bajos que los BONAR, y con cupones más altos, creen que los mismos tendrán un valor superior al resto de la deuda en moneda extranjera. El beneficio adicional que admite el pago de impuestos también implica un valor adicional (aunque creen que no demasiado grande).

Por otra parte, el hecho que la serie 1 pueda separar y tenga opciones de rescate por hasta el 70% de los nominales, permite que una mejor administración de las necesidades de divisas por parte los importadores y del BCRA. “Esto distribuye un stock de deuda que ponía presión de corto plazo sobre el tipo de cambio oficial, permitiendo así continuar con la liberalización del mercado de cambios sin que la autoridad monetaria tenga que hacer frente a una demanda de divisas muy significativa”, explican los expertos de Neix.