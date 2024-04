Análisis: el trasfondo de las definiciones económicas claves del discurso de Javier Milei

Este lunes, Javier Milei brindó una nueva cadena nacional, la tercera desde el inicio de su administración. En esta ocasión, el foco estuvo puesto en comunicar el logro del superávit fiscal para el primer trimestre del año, que se consiguió llevando a cabo el plan de ajuste de la "motosierra" y "licuadora" por varios sectores del Estado y de la sociedad.

El Presidente utilizó el horario central nocturno de la televisión para transmitir un breve mensaje, que fue grabado por la tarde del lunes en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, y estuvo escoltado por el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y su vice Vladimir Werning, más el secretario de Finanzas Pablo Quirno. El jefe de Estado hizo una defensa de la política económica de su gobierno, a poco más de cuatro meses de iniciada su gestión.

Entre sus frases más destacadas, habló de un "esfuerzo heroico" del pueblo argentino y que "ya pasamos más de la mitad del camino". Además, anunció que en marzo el "sector público nacional tuvo un superávit de 275 mil millones de pesos". Subrayó además que se logró "un superávit financiero del 0,2 por ciento del PBI en el primer trimestre año año". El jefe de Estado aseguró que esto representa "una hazaña de proporciones históricas de nivel mundial".

El economista y presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, señaló que "ayer el gobierno difundió los datos de marzo. El primer trimestre terminó con un ajuste de gasto público muy significativo, del 35% respecto al año pasado. Cuando uno lo pone en contexto, estamos hablando del ajuste más intenso que se haya hecho en Argentina en los últimos 30 años. El ajuste de gasto que se hizo no solo compensó la pérdida de ingresos que hubo, sino que permitió generar el superávit fiscal y pagar los intereses. O sea, desde ese punto de vista, es una cosa poco habitual en la Argentina porque desde el año 2008 no se tenía superávit fiscal.

Además, en relación al gasto, aclaró que "hay que distinguir dos cosas. Por un lado, la intensidad de la reducción del gasto y por otro lado, la importancia que tiene cada gasto en el funcionamiento del gobierno. Si uno ve la intensidad, los gastos que más se redujeron fueron las transferencias a las provincias, los subsidios a la energía, la masa salarial del sector público se ha reducido un 20%, y el otro punto es el tema de las jubilaciones".

Javier Milei junto a los referentes que lo acompañaron en la cadena nacional.

Durante su mensaje, Javier Milei aludió nuevamente a la herencia recibida, con estadísticas que manifiestan que recibió "un déficit consolidado de más de 15 puntos" entre el Tesoro Nacional y el Banco Central. Y sostiene que haberlo revertido en tan poco tiempo como el que lleva en el gobierno es "una hazaña de proporciones históricas". Argañaraz opinó que "en Argentina es muy importante el déficit fiscal porque permanentemente te genera mucha distorsión. Este gobierno tiene tres líneas; una línea es que no haya inflación reprimida, otra es eliminar el déficit fiscal y la otra es reducir los pasivos monetarios del Banco Central. En eso es en lo que el gobierno busca avanzar mes a mes, porque de esa manera considera que se van a eliminar las vías por las cuales hay que emitir pesos y consecuentemente después se genera inflación".

Saliendo un poco de lo dicho por el Presidente en cadena nacional, hay una cuestión central, pensando hacia adelante, que muchos ya están advirtiendo. Mencionan que se aproxima un problema no menor para el gobierno de Milei, que es la caída de recaudación producto de la recesión económica. El economista advirtió lo que puede pasar si continúa esta caída: "Es muy importante que toque piso la actividad en este segundo trimestre. Aprovechando que este año no tuvimos la sequía del año pasado, si bien la cosecha no va a ser lo que se esperaba a principio de año, creo que dado eso el gobierno debería definir un esquema ya hacia adelante, de modo tal que se garantice que en el segundo trimestre la economía toque fondo en ese sentido de la actividad. Y partir del segundo semestre, ya todo es mejor, aunque sea algo muy leve".

"Si sigue cayendo la recaudación, lograr el objetivo del superávit fiscal va ser mucho más difícil. Va a tener que reducir más el gasto y ahí tiene riesgo de entrar en un círculo vicioso de caída en la actividad. Me parece muy importante la oportunidad del Congreso de definir el paquete fiscal y la Ley Bases, como un marco que le dé cierto orden a la cuestión fiscal de acá hacia adelante", agregó.

Y concluyó, argumentando: "Ahora es clave ver qué muestra el gobierno en lo que viene. Es posible que exista algún esquema que el gobierno pronto anuncie, como un camino por donde se espera seguir transitando".

