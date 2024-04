Proyectan una desaceleración en la inflación de marzo: a cuánto llegará

Desde el comienzo del mes de marzo las proyecciones vienen augurando una desaceleración del ritmo de inflación. Mientras que la inflación de febrero se ubicó en un 13,2% según los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se espera que en marzo la evolución de precios sea similar.

El analista político de MDZ Radio 105.5 FM, Mariano Bergero señaló que "los principales consultores plantean que vamos a estar cerca del 13%, es decir, en un nivel muy parecido a la inflación de febrero. Eso significa que se paralizó la desaceleración de la inflación. Veníamos de un 25%, pasamos a un 20%, la última de 13,2% y si ahora repetimos ese dígito evidentemente esa inercia de desaceleración se va a frenar".

"Esto le pone dificultades al plan económico de Javier Milei porque lo que empieza a notarse, si es así, es que lo que había dicho Milei del esfuerzo que había que hacer de pasar marzo y abril, ahora probablemente se extienda para mayo y junio. Es decir, meses donde los aumentos, ya sea de tarifa, servicios, probablemente ya no en alimentos, pero sí en otros rubros que mide el INDEC, sigan teniendo un impacto fuerte cuando los cruzás con el incremento de los sueldos que evidentemente han ido por debajo de la inflación. Hay que ver cómo Milei y Luis Caputo procesan esta nueva etapa", agregó.

Javier Milei y Luis Caputo.

Además, destacó que "hay muchos economistas que vienen planteando que la etapa de la licuadora ya no está alcanzando y lo que empiezan a plantear es que hace falta generar algo que cambie esta inercia de achiques y torniquete fiscal. Muchos están pidiendo una devaluación, que eso podría además activar que los productores, fundamentalmente de soja, empiecen a liquidar más rápidamente el grueso de la cosecha. Ya se está viendo un mayor movimiento de transporte y camiones hacia el puerto de Rosario, pero evidentemente el que tenga granos lo va a querer hacer valer y probablemente venda hasta donde necesite cubrir costos de la campaña que viene, pero el que pueda se lo va a guardar".

"Con una inflación del 13%, evidentemente el valor del dólar hoy daría la sensación que está regalado, el problema es que nadie lo puede comprar porque no hay pesos. Eso es lo que empiezan a plantear algunos economistas que dicen que llega un momento en que la licuadora llegó a su techo de trabajo y hace falta activar la demanda. La demanda sería que haya más pesos en la calle, que haya más consumo y que el mercado interno se reactive. Ahora, no se sabe si Javier Milei dará ese paso o se sentirá cómodo con su idea de estabilizar la economía y que lleguen inversiones que hasta el momento no estamos viendo. Todos esos desafíos empiezan a tener esta semana algún tipo de respuesta con el primer paso de la ley Bases que tiene como objetivo el Pacto de Mayo, pero para el cual todavía falta recorrer una enormidad", concluyó el analista.

Escuchá la nota completa