Exclusivo: las condiciones del FMI para discutir un nuevo acuerdo con Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está dispuesto a discutirlo. El director gerente para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdes, se lo dijo en persona a Javier Milei en su encuentro de una hora del martes pasado en Buenos Aires. La posibilidad del organismo de aumentar el nivel de deuda del país en unos U$S 5.000 millones de piso, y con eso avanzar en una apertura gradual del cepo; es una realidad a discutir.

Sin embargo, dejó en claro el economista chileno en su presencia fugaz en el país que antes de discutir la alternativa Argentina debe cumplir, al menos, con las metas pactadas para el primer semestre del año. Y que quede determinado que hacia fines del 2024 todo lo firmado en el Facilidades Extendidas en enero pasado, se cumplirá.

Esto es, un superávit fiscal primario de 2,1%, un aumento en las reservas en el Banco Central de no menos de U$S 8.000 millones y una emisión monetaria cero. La primera y la última van derecho a cumplirse. Aún está en debate la segunda. Pero, se estima, que si para junio el país logra un punto de déficit (va 0,5% al primer trimestre), se mantiene la no emisión y las reservas logran algún tipo de azul (están hoy U$S 1.000 millones abajo); creen en Buenos Aires que la posibilidad de abrir el debate de un incremento en el nivel de endeudamiento con el organismo que maneja Kristalina Giorgieva se abrirá y que rápidamente se podría llegar a un nuevo acuerdo que elevaría la deuda con el FMI a unos U$S 50.000 millones.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva. Min Economía

El argumento desde Argentina es que el Stand By original firmado por Mauricio Macri en 2018 y revaluado en 2019, incluía un endeudamiento potencial por unos U$S 54.000 millones, de los cuales se activaron U$S 48.000 millones hasta que en diciembre de 2019 Alberto Fernández, a poco de asumir, decidió suspender el acuerdo para luego renegociarlo en marzo de 2022, reconvirtiéndolo en un Facilidades Extendidas; vigente hasta septiembre de 2023 cuando cayó por incumplimientos locales.

Hasta enero de este año se negoció la opción de modificarlo nuevamente, volviendo a la matriz del Stand By del 2018. La llave que permitiría la posibilidad de aumentar el dinero prestado por el FMI la tienen dos funcionarios. Valdes, en cuanto a lo técnico, y la número dos del organismo, Gita Gopinath, en su característica política. Serán el chileno y la norteamericana los que negociarán desde Washington en el segundo trimestre del año para resolver ese tema.

La decisión dependerá luego de lo que decida el Board; pero, se sabe, todo transcurriría en orden si el dúo Gopinath- Valdes recomienda por la positiva, y desde Estados Unidos (dueños de la mayoría de los votos en el directorio) se garantiza el voto positivo.

Gran parte del éxito del camino dependerá de la hoja de ruta y recomendación expresa de la repartición de Valdes, sobre la que se trabajará para que el nuevo Facilidades Extendidas sea posible. De ahí la importancia del contacto directo que el visitante tuvo con Milei, el ministro de Economía de Luis "Toto" Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausilli durante la semana pasada.

La era Valdes como responsable del Hemisferio Occidental comenzó en mayo 2023. Llegó para reemplazar al brasileño Ilan Goldfajn quién se había mudado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), luego de una tarea con altibajos dentro del FMI por no haber podido solucionar el siempre complicado caso argentino.

Valdes ganó el concurso de postulantes para el cargo al aceptar asumir como propia la tarea de enfrentar las siempre complicadas negociaciones con el principal deudor del globo ante el Fondo. Con un gobierno, el de Alberto Fernández, que además culpaba al organismo por todos los males que aquejaban a la economía criolla.

Todo cambió con la llegada de Milei al poder y una sobre reacción de la situación fiscal del país ante el Fondo. Ya Gopinath le dio la venia en febrero pasado durante una visita de la economista a Buenos Aires para conocer cara a cara la situación de las propuestas del libertaraio y sus verdaderas posibilidades de exito. Ahora es el turno de Valdes para que técnicamente todo lo hablado por la número dos con Milei, Caputoy Bausilli tenga viabilidad técnica. edificio del FMI. Shutterstock

El economista chileno proveniente de las filas del MIT de Boston, es una visión algo estructuralista y amplia sobre las políticas reales que el país puede aplicar para lograr las metas comprometidas con el FMI para este año; y eventualmente las que podrían modificarse si desde Washington se acepta incrementar la deuda del país con el organismo.

Es un hombre que aceptó durante la gestión de Sergio Massa la discusión de flexibilidad en las metas y la comprensión de los efectos de la sequía en la economía argentina. También avaló en la gestión anterior en el Palacio de Hacienda gradualismos importantes y entendimientos sobre medidas complejas como la falta de velocidad en el levantamiento de restricciones cambiarias o movimientos financieros de canjes o cambios de carteras de endeudamientos.

Se especula que más abierto estará Valdes a una postura más extrema con respecto al déficit fiscal como la que impulsa el actual gobierno argentino. En todo caso, será el responsable de atender aquellos frentes que ya Gopinath advirtió en Buenos Aires: la sustentabilidad social del feroz ajuste que aplica Milei y su gobierno sobre sectores como los jubilados y los beneficiarios de planes sociales.

Valdés demostró en toda su carrera de funcionario y en sus visitas al país (varias en funciones en Chile y luego como conferencista antes de asumir en 2023 su rol en el FMI) tener mucha voluntad de comprensión ante Argentina, y se explayó en la idea de pensar lo mejor para el país más allá de lo que los libros y normas del Fondo indiquen y obliguen. Habrá que ver si estas inquietudes pueden ser desplegadas en los rígidos anaqueles del organismo.