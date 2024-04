Conocer cómo se mueven las personas puede hacer crecer mi pyme

¿Cómo hace Mc Donald´s para elegir la mejor ubicación para la instalación de un nuevo local? ¿Lo hace mediante la intuición, o bien a partir de la opinión o el análisis de una mesa chica de ejecutivos que toman estas decisiones? La respuesta es: categóricamente no. ¿Entonces cómo? Con datos, ese “oro en polvo” que las empresas colectan de manera abrumadora día a día, aunque muchas veces no sepan bien qué hacer con su data, cómo organizarla, y por ende, qué decisiones tomar a partir de su análisis y cómo esto puede mejorar el futuro (muchas veces la supervivencia) de cualquier organización no importa su tamaño, vertical o ubicación.

Tal vez es algo que es tan sabido, por lo que esto puede llegar a sorprender, pero la piedra fundamental de información a partir de la que cualquier gran empresa con puntos físicos de venta hoy en día basa sus decisiones son los movimientos de las personas. La recopilación y el análisis de datos geoespaciales, que ya es un estándar para las empresas más grandes del mundo, es accesible ahora también para las pymes gracias al software como servicio. Una empresa de cualquier tamaño, desde un hotel o un restaurante hasta una desarrolladora inmobiliaria, pueden mejorar la toma de decisiones con esta nueva herramienta.

No sólo para decidir dónde abrir una nueva franquicia, sino también para ajustar horarios de apertura, el tipo de oferta gastronómica, hasta sacar conclusiones de la performance de un local: cuántas de las personas que entran, hacen una compra; cuál es mi público por edad, género, nivel socio económico o zona de proveniencia, cuáles son las variables que se repiten, y que pueden dar nuevas ideas para hacer crecer el negocio.

Uno de los principales beneficios que otorga este servicio es que se le pueden agregar infinitas capas de información, como un mapa de la inseguridad o el nivel de contaminación con dióxido de carbono de una zona. Y vamos un escalón más allá, gracias a la Inteligencia Artificial la persona que tiene un comercio, franquicia, hotel, local de gastronomía o de indumentaria puede dialogar mediante un chat con su “persona típica”, es decir su “cliente modelo”. Es muy importante destacar que la recolección de los datos es anónima, y que se obtienen a partir de las aplicaciones que las personas tienen en sus celulares y que han acordado compartir.

Las decisiones basadas en datos serán de uso obligado para cualquier tipo de empresa. Si en 2015 todo tipo de organización tenía una aplicación, y en 2023 cada compañía sí o sí tiene que publicitar en Facebook o Google, para 2030, deberían basar sus decisiones en los datos. Estamos presenciando el proceso por el cual eso que es “nice-to-have” se convertirá en breve en un “must-have”.

Las empresas más importantes del mundo ya lo han hecho, ahora las pymes argentinas lo pueden hacer gracias al SaaS.

* Norberto Herz, co fundador y CTO de Mofiler.