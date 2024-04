La jueza Loretta Preska falla a favor de Argentina en la causa del cupón PBI

La jueza federal Loretta Preska, titular del Juzgado del Segundo Distrito Sur de Nueva York emitió un fallo este lunes a favor de Argentina en el juicio iniciado por representantes de un conjunto de fondos de inversión de Estados Unidos por el cupón ligado al crecimiento del PBI.

“Jueza Loretta Preska falla a favor de la República Argentina en el caso cupón PBI (2019)”, señaló en la red X el experto Sebastián Maril, que sigue estos casos. La medida, en principio le evita al país el pago de unos US$ 1400 millones.

Los demandantes ya habían conseguido un fallo a favor en la justicia británica, pero en este caso el reclamo fue denegado. Según informó en la red X el experto Sebastián Maril, la magistrada no hizo referencia a la cuestión de fondo, sino que simplemente "se limitó a decir que los demandantes entraron por la puerta equivocada y no tenían el derercho de presentar la demanda por no cumplir con los requisitos estipulados por el "no action clause".

El argumento de la jueza para no hacer lugar a la demanda es que ésta nunca podría haber sido presentada por no cumplir con los requisitos. "Esto se trata de un tecnicismo: la cláusula 4.8 y 4.9 del prospecto, que se llama no action clause y que impide a los demandantes haber presentado esta demanda", le dijo Maril a Infobae.

Y agregó: "Motivo por el cual afirma que esta demanda nunca podría haber sido presentada por los demandantes tal cual está porque no cumplía con la no action clause; es decir, entraron por la puerta equivocada. Hay que ver si la nueva demanda presentada en el 2023 se ve afectada por este fallo de Preska”, detalló Maril.

La causa se inició a raíz de la supuesta manipulación de los datos de crecimiento económico de 2013, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) estaba intervenido. Según el prospecto del canje de deuda de 2005 si el país alcanzaba un crecimiento de 3,22% se gatillaba automáticamente el cupón extra para los bonistas, pero finalmente dio menos que ese porcentaje.

De manera conjunta, los fondos de inversión Aurelius Capital, Novoriver, ACP, 683 Capital, WASO y Romano, demandaron al país ante el juzgado de Preska que, sin embargo, entendió que no estaban dadas las condiciones procesales para avanzar en el reclamo en esta instancia.

En marzo de 2014 el Ministerio de Economía, entonces a cargo de Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, informó que el PBI había crecido en 2013 el 3%, por debajo de la pauta de 3,22% necesaria para disparar el pago del cupón a los acreedores.

Sin embargo, este dato vino precedido por polémica, dado que según surgía del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) en diciembre de 2013, publicado en febrero de 2014, la expansión de la economía había sido de 4,9%, pese a lo cual en marzo de 2014 el Indec difundió los datos consolidados del PBI, marcando un crecimiento del 3%.

La clave de este esta diferencia es el cambio de la base de cálculo, que en ese momento decidió el Indec, intervenido por el gobierno, pasando de la base 1993 a la 2004. Justamente éste es el argumento de los demandantes, que se hizo el cambio para evitar el pago del cupón PBI.