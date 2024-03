Por qué la oferta de alquileres se duplicó y los precios cedieron desde el DNU de Javier Milei

En plena recesión económica, el mercado inmobiliario va a contramano de la tendencia y empieza a asomar cabeza. Tras la derogación de la Ley de Alquileres, el sector comenzó a recalentar motores y lentamente se va recuperando el terreno perdido. En dos meses y medio, la oferta aumentó el 106% en CABA, específicamente, 22% en diciembre, 68% en enero y 16% en febrero.

Ante la gran demanda, se absorbieron rápidamente, pero de a poco se va normalizando la situación. El inquilino elige y no se desespera por cerrar la operación ni señarlo sin verlo.

El DNU 70/2023 de Javier Milei marcó un punto de quiebre, muchos inmuebles que habían salido del mercado volvieron a estar disponibles, y los precios no solo comenzaron a ceder producto de la oferta, sino que además se pesificaron.

La oferta de alquileres en la era Milei aumentó hasta 106%.

“La desregulación del mercado de alquileres fruto del Decreto 70/2023 permitió que el sector recobre su vitalidad”, expresó Diego Frangella, flamante presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Buenos Aires (Cucicba).

Y señaló que comenzó a observarse en la actividad diaria que los propietarios o negociaban el valor del alquiler o todos los interesados se iban en busca de otra opción de vivienda. Para graficar, comentó en la presentación del informe: "Los que pusieron un inmueble en alquiler en enero, terminaron acordando en febrero un precio 15% menor. Un caso que tuve, a modo de ejemplo, fue el de un departamento de dos ambientes en Recoleta que fue publicado en $500 mil y se terminó alquilando en $400 mil", un 20% menos.

Nuevas tendencias en alquileres

En la era Milei, se afianza un cambio: el 90% de los contratos de alquiler son por 2 años, con actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales atadas al Índice para Contratos de Locación (ICL) tiene o al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y pautados en pesos argentinos.

Otra tendencia que toma lugar es el cambio de barrio por los costos, los inquilinos se mudan a zonas con precios más accesibles o tipos de viviendas que no tengan expensas - como los PH-. En este marco, Flores, Floresta, Versalles, Devoto son los más solicitados.

En lo que respecta al tamaño de las propiedades, los de dos y tres ambientes llevan la punta. Como contracara, también son de los que más oferta hay. Los contratos de alquileres que se cerraron tras el DNU de Milei son por períodos más cortos.

En la Ciudad de Buenos Aires, un departamento de dos ambientes oscila entre los $220.000 y $320.00, en el caso de barrios 'top', los precios se elevan hasta los $400.000. Si se busca un inmueble de tres ambientes, el alquiler ya va de $350.000 a $500.000.

Otro fenómeno que se da es que el precio de un monoambiente no dista mucho de los de dos ambientes, porque suelen ser unidades nuevas y con amenities. Por su parte, los cuatro o cinco ambientes están cercanos al valor máximo de los tres ambientes porque si no, no hay quien lo pueda alquilar.

Los alquileres temporarios continúan en dólares y se localizan en zona norte, Recoleta, Palermo. Frangella señaló que no ha habido cambios, y que tampoco inmuebles destinados a este fin hayan pasado a la modalidad convencional.