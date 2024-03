El Banco Central sigue juntando dólares y ya acumula más de US$ 9.000 desde diciembre

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue en racha compradora aprovechando los buenos precios del mercado de cambios, sumando este miércoles otros US$ 225 millones a las reservas internacionales.

De esta manera, las reservas brutas llegaron a US$ 27.851 millones, el mayor nivel desde el 30 de agosto pasado, apenas pasada las PASO, que marcaron a fuego el escenario electoral, cuando se ubicaron en US$ 27.942. Pese a ello, las reservas netas todavía están algo más de US$ 4.000 millones en rojo.

"En las cuatro primeras ruedas de marzo el BCRA compró US$ 680 millones, y desde diciembre acumula US$ 9.172 millones", indicaron fuentes del mercado.

Según el Gobierno la política de acumulación de reservas busca fortalecer la capacidad de respuesta del BCRA ante el proyecto oficial de dolarización de la economía, tal cual manifestó el propio presidente Javier Milei. Sin embargo, ese momento todavía parece estar bastante lejos.

Es que además de las reservas netas negativas, también es necesario rescatar una gran cantidad de pesos dando vueltas en pasivos remunerados (Leliq, Pases Pasivos, etc), de modo que por el momento la dolarización sigue en la carpeta de proyectos.

Mientras tanto, el dólar paralelo o informal sigue en tendencia bajista, y este miércoles perforó el piso de los $1.000, cotizando al cierre en $960 para la compra y $990 para la venta, lo que representa una caída de casi 2 puntos porcentuales.

Desde el 24 de enero, cuando alcanzó los $1255 para la venta, el dólar blue retrocedió 265 pesos, algo más de 21%.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP sufrió un nuevo derrumbe, esta vez del 3,3% intradía, hasta $983 por unidad, mientras que el Contado con Liquidación (CCL), se ubicó en $1.108,24, una baja de 2,30% en el día.

En este contexto, la relativa tranquilidad en el mercado cambiario se traduce en compras del BCRA e incluso en una aceleración de las liquidaciones de los exportadores, dado que el dólar exportador viene perdiendo valor, dado que se compone 80% por liquidaciones al dólar minorista comprador del Banco Nación ($ 824,50) y 20% al dólar MEP, pero éste bajó $250, más de 20%.

El único tipo de cambio que sube es el dólar turista, que se usa para pagar pasajes comprados al exterior, pagos de servicios de streaming, compra de dólar ahorro (al tipo de cambio oficial) y gastos con tarjeta de crédito en el exterior. Hoy el dólar turista cerró en $ 1.383,20, tras aplicar al dólar oficial Banco Nación ($864,50) el Impuesto PAIS (30%) y el anticipo de Impuesto a las Ganancias (30%).