Créditos para pymes: cuál es la oferta, cuáles son las tasas y las perspectivas

El financiamiento es un punto clave para el crecimiento de las empresas y, por ende, de la actividad económica en general. El contexto recesivo actual agudiza las necesidades de emprendedores y organizaciones pequeñas y medianas para poder seguir adelante. Sin embargo, las condiciones para solicitar un crédito hoy son mínimas. Fundamentalmente porque las firmas están a la espera de que las tasas bajen o de que exista algún tipo de subsidio para poder acceder a líneas de financiamiento a tasa razonable.

Con un importante corrimiento por parte del Banco Nación como uno de los principales dadores de créditos subsidiados, el que ha tomado la posta ahora es el BICE, un banco público con foco en el sector productivo y el comercio exterior. Con condiciones mejores que las ofrecidas por las entidades privadas, lo cierto es que hoy las tasas máximas superan el 110% anual, un porcentaje que, si bien es menor a la inflación anual, todavía es alto para la mayoría de las empresas.

En su visita a Mendoza por la Vendimia, el ministro de Industria de la Nación, Juan Alberto Pazo, destacó las nuevas líneas aportadas por BICE al tiempo que desde la provincia se destacaron los existentes para Cosecha y Acarreo que ofrece el Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

Aunque en la página del banco BICE no están detalladas las tasas que tendrán dichos créditos, tanto Pazo como el ministro de Producción provincial, Rodolfo Vargas Arizu, destacaron que se encuentran en torno al 90% anual. “Las tasas están bajando y hoy están en la mitad de la inflación proyectada para este año que es un 180% anual”, destacó el funcionario mendocino. Sin embargo, tanto Arizu como otros referentes empresarios subrayaron la dificultad para acceder a créditos con los valores mencionados.

“Si hoy subsidiaran estas tasas en un 15%, de todas maneras, sería prohibitivo para las pymes”, comentó Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi). Con una mirada similar, referentes de bodegas grandes también admitieron que una tasa del 90% hoy es “imposible” de pagar. Para el sector vitivinícola, están los créditos del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) en cosecha y acarreo mientras el BICE lanzará una específica para el vino inmovilizado en bodega.

Los créditos vigentes y una ficha a las tasas

En esta línea, Carolina Castro al frente de Focco -Financiamiento de proyectos- comentó que en la actualidad los créditos son poco accesibles para sus clientes, más allá de la necesidad que existe por parte de las pymes.

“Las empresas están a la espera de una reactivación del financiamiento”, destacó Castro. En la actualidad, además del BICE y el FTyC, también están los créditos del Consejo Federal de Inversiones (CFI), de la banca privada, entre los que se destacan los bancos Supervielle, Credicoop y Nación.

Lo que todavía no aparece este año y no se sabe qué sucederá son los créditos no reembolsables (ANR) o con condiciones muy convenientes que siempre otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proyectos productivos de distintos sectores. Las empresas se preparan para cuando bajen las tasas, porque por ahora no pueden acceder o les resulta muy elevado el costo de financiamiento.

Con una tasa Badlar o promedio en torno al 90% o 95%, las pymes postergan sus necesidades de financiamiento y han comenzado a armar carpetas para estar listas cuando las condiciones mejoren. El año pasado los créditos del Nación tenían una tasa fija promedio del 25% debido al fuerte subsidio estatal, algo que ya no estará y se desconoce cómo se acomodará. Los especialistas esperan que las condiciones crediticias mejoren, pero todavía no hay fechas claras en este sentido.

Desde el punto de vista de Castro, que trabaja desde el polo de innovación Cumbrar, las perspectivas son buenas debido a la demanda existente. Hay que tener en cuenta que las empresas no solo deben contemplar el pago de la tasa que hoy está casi en lo que ofrece un plazo fijo, sino también sumar los costos financieros, así como los pagos de las garantías en el caso de solicitarlas en una Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR).

“Lo que yo hago es armar las carpetas para las empresas, ordenar los papeles y ver qué garantías tienen”, explicó Castro quien asesora a las pymes sobre las diferentes líneas y conveniencia en función del rubro y las posibilidades. Además, realiza los trámites necesarios para que las pymes estén al día con los requerimientos de los bancos.

En este contexto, uno de los puntos flacos de las empresas para pedir créditos son las garantías por los que muchas recurren a las SGR como aval. “El crédito se otorga de manera casi automática si la compañía tiene una SGR, ya que éstas ya realizan una investigación rigurosa sobre las posibilidades de pago de esa empresa”, explicó Castro, que trabaja como una suerte de intermediaria entre entidades bancarias y pymes.

Algunos créditos en danza

En la página del FTyC se encuentran distintas líneas para el sector productivo de Mendoza, entre los que se destacan cosecha y acarreo, y malla antigranizo. En tanto esta semana CAME anunció un nuevo financiamiento a través del Banco Nación, con garantía digital de Garantizar dirigido a monotributistas y responsables inscriptos con al menos 12 meses de facturación comprobables. Este crédito, con tasa fija del 95%, se encuentra disponible hasta agotar cupo con un tope de financiamiento de hasta $5 millones de pesos, y con un plazo de devolución de 36 meses. Las bodegas y otros sectores productivos están ávidos de créditos para incrementar la producción.

En la página web del BICE se detallan las líneas de crédito. Para las líneas que siguen se destaca una vigencia para el ingreso de la propuesta comercial para el 1 de marzo de 2024 y otra para el primer o único desembolso o fecha de firma del contrato el 30 de junio de 2024.

Los créditos para eficiencia hídrica del sector vitivinícola son para proyectos de inversión y compra de bienes de capital como equipos de riesgo, automatización de sistemas, impermeabilización de canales, mallas antigranizo, tractores, entre otros equipamientos, que contribuyan a la conservación del agua. Tasa: Badlar + 4% con tope máximo de 115% para los primeros 2 años de plazo. Plazo: hasta 5 años.

Además, para productores primarios, semilleros y proveedores de la cadena en general, incluidos los fabricantes de maquinaria e implementos agrícolas, el BICE ofrece las siguientes líneas: