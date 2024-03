La tendencia del 3x2: para qué sirve y qué impacto tiene en la inflación

En una reunión entre amigos, Pablo González (50) contó que había ido a comprar ropa y que le dio bronca ver que le hacían un descuento del 80% si llevaba dos camisas. “Es como si me confirmaras que con el precio de la primera te estás abusando”, se quejó. Los altos descuentos en la segunda o tercera unidad, así como los famosos “lleve tres y pague dos” no son nuevos en las estrategias de marketing.

Sin embargo, en el actual contexto recesivo, de inflación y de precios que en muchos casos parecen absurdos contribuyen a la confusión y al malhumor social.

De hecho, el mismo presidente Javier Milei habló sobre el tema la semana pasada al afirmar que este tipo de promociones indican el precio real de los productos, pero al entrar en dicha categoría el Indec no los releva. La idea es que si lo hiciera, la inflación sería mucho menor.

Con este mismo razonamiento y en vistas de que en marzo la inflación ha comenzado a dispararse luego de la desaceleración de febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con supermercadistas y advirtió que los precios actuales no reflejan la realidad. Este fue uno de los motivos por los que el vocero presidencial, Manuel Adornis, anunció la apertura de las importaciones de alimentos.

Más allá de la discusión técnica sobre si dichas promociones tienen una incidencia alta o no en la medición de la inflación, la línea realizada por parte del Gobierno nacional es que estas supuestas promociones muestran el precio real de los productos. La teoría es que las empresas pusieron precios excesivos para cubrirse, pero que después ese escenario no se cumplió y ahora deben comenzar a bajar sus precios. Como no quieren dar el brazo a torcer (e incrementar ganancias) con una baja de los valores de lista, realizan estos “descuentos” más de lo que lo hacían antes.

Es importante controlar los descuentos antes de irse del supermercado

En este marco, el economista José Vargas de la consultora Evaluecon, que releva precios de manera mensual, comentó que la inflación de febrero se desaceleró pese a continuar en valores altos. Sin embargo, advirtió que en marzo se ha comenzado a observar una nueva aceleración debido a que, por un lado, es un mes estacional y, por el otro, se comienzan a reflejar los nuevos aumentos de combustibles y se espera el impacto (alto) de la suba de tarifas. “Esta nueva aceleración está entre los motivos por los que Caputo se reunió con los referentes de las principales cadenas de supermercados”, destacó el economista.

Por su lado, Rubén David, gerente del mayorista Oscar David, expresó que la inflación de alimentos ha retrocedido durante febrero. “De hecho, hemos tenido deflación, prácticamente ya que muchas empresas han bajado los precios”, subrayó el empresario. Aunque aclaró que no todos los proveedores se han comportado de manera lineal y que existe una gran dispersión entre las diferentes marcas ya que muchos sí han subido sus precios, la tendencia general ha tendido a la baja.

Descuentos engañosos

Uno de los principales problemas que presenta el famoso 3x2 o el descuento del 70% en la segunda o tercera unidad no tiene que ver solo con que hay que llevar tres iguales o el “gusto” que el súper quiera vender. Eso, por no mencionar que los requisitos para obtener el descuento suelen ser tan específicos y estrictos que la mitad de las veces el cliente se sorprende en la caja con que lo que eligió justo no entraba en ese beneficio Tampoco que, en general, dichas promociones no se puedan acumular con otras ni que el descuento de ese día con la tarjeta del súper o del banco no corra para los pague dos y lleve tres. Los supermercados siempre ganan y las promociones no suelen ser tales.

El tema es que, en un contexto de caída del poder adquisitivo, por más “barato” que el producto salga, muchas personas no poseen la capacidad para comprar tres unidades a la vez y, por tanto, son castigados con el precio más alto. Situación que incide más en los sectores desprotegidos que gastan casi todo su ingreso en alimentos.

Lo otro es que, al ser una estrategia de marketing, lo cierto es que en palabras del economista José Vargas, el descuento no es tal. “Este tipo de promociones son relativamente engañosas ya que al ofrecer un segundo producto gratis o con un pago de entre 20% o 30% se sabe que con el primer producto ya se cobran el valor”, detalló Vargas.

De este modo, el beneficio es más para el comercio que para el cliente que, por otra parte, no puede saber cuánto cuestan las cosas en medio de una suba constante y de altísima dispersión entre los costos de los mismos productos o similares. Rubén David explicó que él no utiliza este tipo de promociones y que su estrategia tiene que ver con bajar o subir los precios en función de lo que sus proveedores hacen.

Sin embargo, sumó que los 3x2 y propuestas de ese tipo son herramientas de marketing que buscan no solo vender más, sino que el cliente retenga el precio original de tal o cual producto. Por ejemplo, si algo vale 100, pero queda en 80 si se compra en cantidad, la idea es que la persona sepa que el costo de dicho producto es 100.