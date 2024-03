AmCham Summit: las claves del evento de negocios que organiza la Cámara de Comercio de EE.UU. en el país

Bajo el lema “Una Argentina Viable”, este martes se lleva a cabo el AmCham Summit 2024. Un evento de negocios organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, en donde participarán más de 70 speakers y 700 empresas. El objetivo de este encuentro es generar un espacio de diálogo e intercambio donde el sector público y privado trabajen sobre las políticas necesarias y aquellas a implementarse en los próximos cuatro años.

Participarán líderes empresariales, políticos, judiciales y sindicales, entre los que se destacan la presencia del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo; el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, y los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, de Córdoba Martín Llaryora; y de Chubut, Ignacio Torres.

En tanto, entre las compañías líderes que estarán se encuentran AA2000; Accenture; Aconcagua Energía Generación; Adecoagro; AES; Albemarle; Arcadium Lithium; AstraZeneca; AWS; BBVA; Boston Scientific; Bristol Myers Squibb; Brons & Salas Abogados; Cargill; Dow; DuPont; Excelerate Energy; ExxonMobil Exploration; Ford; GE; Genneia; Google; GSK; IFF; Laboratorios Bagó; Lake Resources; ManpowerGroup; Mercer; Michelin; Motorola Solutions; Natura; Nestlé; Newmont; PAE; PepsiCo; Pfizer; PwC; P&G; Rockwell; Santex; Schneider Electric; S.C. Johnson & Son; United Airlines; Vidt Centro Médico; Visa y Vista Energy.

Comenzó el gran evento de negocios organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

Claves del AmCham Summit

En la antesala al evento de negocios, Alejandro Díaz, CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dio una entrevista a La Nación en donde analizó la situación económica del país: "La fuerte restricción del gasto y la limitación en la emisión monetaria están generando una desaceleración relevante en términos inflacionarios. Probablemente, se empiecen a ver números más positivos en mayo o junio, donde tal vez ya tengamos un dígito de inflación. Nuestra perspectiva es una inflación de 7% u 8% en junio. Eso nos daría la posibilidad de entrar en el segundo semestre con otros indicadores inflacionarios distintos, a pesar de que la proyección anualizada sigue estando arriba de 200%".

Y continuó: "Lo que hay que entender es la diferenciación entre inflación y aumentos de precios. Estamos viviendo un proceso donde, por un lado, hay una fuerte contracción de los pesos, que hizo que tengamos el diferencial de tipos de cambio [brecha] por abajo del 30%, que era probablemente inesperado hace tres meses. También está el problema del fuerte reajuste de los precios, que tiene dos o tres meses más. Por primera vez después de 20 años, las empresas empiezan a manejar sus políticas comerciales con razonable libertad, si bien aun el proceso de importaciones no está 100% terminado. Eso lleva a aplicar el concepto de la elasticidad, donde se mide el precio de los productos en función a la demanda".

Al ser consultado por si hay empresas cerrando o en crisis, respondió: "De las que integran la cámara, puede haber alguna empresa que por ejemplo no renovó los contratos de empleo terciarizado, porque por el volumen no ameritaba esa cantidad de empleados, pero no era personal de planta. Esto está pasando. Vamos a verlo en las automotrices y las autopartistas cómo impacta la caída en este primer trimestre de los volúmenes, que son muy relevantes. Puede haber algunas empresas que hagan vacaciones o mantenimiento y cierren la planta. Por ende, puede haber algún problema de ajustes. Sobre la hipótesis de que el programa va a funcionar, yo creo que es de tránsito y no va a ser una tendencia".

Las exposiciones destacadas del AmCham 2024