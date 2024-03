A cambio de la ley bases y el Pacto de Mayo, Milei ofrece un alivio fiscal a las provincias

Luego de enumerar las diez propuestas de refundación de la economía argentina contenida en el "Pacto de Mayo", el presidente Javier Milei y convocar a toda la clase política nacional a firmarlo en la ciudad de Córdoba, puso como condición previa la firma de un preacuerdo y la sanción de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como ley ómnibus.

A cambio les ofrece a los gobernadores un "paquete de alivio fiscal" para las provincias que negociarán con el jefe de Gabinete Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Milei dijo al respecto "sancionadas ambas leyes, como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común basada en estos diez principios esbozado previamente, para así el 25 de mayo de este año reunidos en la Docta, podamos dar inicio a una nueva época de gloria para nuestro país".

El Congreso debe aprobar la ley Bases. Juan Mateo Aberastain/MDZ

El presidente convocó "a toda la política" a acompañarlo. "No nos importa quienes sean, de donde vengan, ni qué de ideas hayan defendido". No obstante, no les propone un dialogo para consensuar un program sino que les da la oportunidad de apoyar su programa de Gobierno y no quedarse fuera de la historia.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue uno de los primeros en referirse al tema. Dijo que le pareció acertada la convocatoria, pero que ellos ya manifestaron su posrtura sobre algunos aspecto de la ley ómnibus con los que no están de acuerdo, como el aumento de las retenciones.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en tanto, señaló que está de acuerdo con los diez puntos del pacto de Mayo y que está dispuesto a apoyarlo en la reunión de Córdoba.

El diputado radical Facundo Manes, por su parte, reconoció el acierto de convocar al diálogo, pero remarcó que el pacto no puede basarse en una imposición o en una extorsión. Además, remarcó que en el pacto no se menciona nada sobre los problemas sociales, como el tema del hambre.