Javier Milei brinda hoy su primer discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Ante los diputados y senadores reunidos en asamblea legislativa, el mensaje presidencial es esperado con mucha expectativa por diversos factores. La mirada está puesta en si hay anuncios económicos de envergadura y, por otro lado, en el nivel de confrontación que mantenga con los legisladores y los gobernadores.

Se espera un discurso de aproximadamente 40 minutos donde hará un repaso de la herencia recibida, un análisis de lo que pasó en los primeros meses de gestión y sus expectativas con las reformas hacia adelante. La sesión está liderada por Victoria Villarruel.

22.06 | "A los argentinos les pido paciencia y confianza", dijo Milei

En el cierre de su discurso, que duró poco más de una hora, el presidente Javier Milei pidió "a los argentinos paciencia y confianza" y afirmó: "Vamos por el camino correcto".

22.04 | Milei busca firmar "un preacuerdo" para sancionar la "ley Bases"

Milei dijo que instruyó a sus ministros para que, "antes de firmar el Pacto de Mayo", el 25 de mayo en Córdoba, convoquen a los gobernadores "a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo" para "sancionar la ley Bases y un paquete fiscal de alivio para las provincias".

22.01 | La amenaza de Milei: "Si buscan conflicto, conflicto tendrán"

El presidente Javier Milei advirtió hoy que, "si eligen el camino de la confrontación, se encontrarán con un animal diferente al que estaban acostumbrados. Si bien no elegimos la confrontación, tampoco le escapamos. Si buscan conflicto, conflicto tendrán.

21.55 | Milei invitó a firmar "un nuevo contrato social, un Pacto de Mayo"

El presidente, sobre el final de su discurso, dio a conocer la “sorpresa” que se esperaba: “El Pacto de Mayo”, un contrato “social con 10 principios del nuevo orden argentino”.

Milei invitó a los gobernadores y expresidentes a un encuentro en donde deje de lado sus intereses personales y firmen, el 25 de mayo en Córdoba, un pacto que tendrá los siguientes principios: inviolabilidad de la propiedad privada, equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público, reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y promueva el comercio, rediscutir la coparticipación federal de impuestos, terminar con el modelo extorsivo actual, compromiso de las provincias en avanzar la explotación de los recursos naturales del país, reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal, reforma previsional que le de sustentabilidad al sistema, reforma política estructural que modificación el sistema actual, apertura del comercio internacional de manera que la argentina vuelva a ser un protagonista del mercado internacional.

También informó que se hará un preacuerdo antes, en donde estarán los gobernadores e instará a que se sancione la "ley Bases" y un acuerdo fiscal para las provincias. “Sancionadas ambas leyes como muestra de buena voluntad, podemos trabajar en un acuerdo en común, para luego firmar el pacto el 25 de mayo”, expresó Milei.

21.50 | Milei contra el Estado: lo calificó de “inoperante”, “quebrado” y dijo que “hace todo mal”

Como liberal libertario, aunque es el presidente de la Nación, criticó al Estado Nacional. Lo definió como “inoperante” y lo describió como “quebrado”. Aseguró que “no puede, ni siquiera, cumplir con sus funciones básicas”.

Para Milei, la Argentina está frente a “un estado que hace todo y todo lo hace mal generando perjuicio en cada aspecto de la vida social en que se entromete”.

El presidente, además, citó a Milton Friedman y parafraseando algunas de sus teorías señaló que “justamente lo que hace el Estado” es gastar el dinero de otros en sí mismo y, por eso, dijo, “cae en el despilfarro”.

También dijo: “Un Estado que no sólo no controla, sino que lo que controla lo controla mal, diseñado no para cumplir sus funciones básicas sino para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible para beneficio del burócrata de turno”.

21.46 | Milei anunció un "paquete de leyes anticasta"

El presidente enumeró las iniciativas: "se quita la lubilación de privilegio para vicepresidente y presidente, sindicatos deberán elegir sus autoridades con una reelección posible, los convenios colectivos primarán por arriba de los otros. Los condenados por corrupción por segunda instancia no podrán presentarse en elecciones y todo exfuncionarios público que tengan -sentencia firme- delitos de corrupción perderá beneficios por haber sido funcionarios".

Y continuó: "Reduciremos la cantidad de contratos para asesores de diputados y senadores de la Nación, lapidan los recursos de los argentinos. Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro y a su vez eliminaremos el financiamiento público de los partidos propios, ahora deberán ser por aportes privados".

21.44 | "Vamos a cerrar la Agencia Télam"

El presidente informó en su discurso en el inicio de sesiones ordinarias que cerrará la Agencia Télam, “utilizada en las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”.

21.43 | Milei se comparó con Carlos Menem

“Hace 35 años, en su primer discurso acerca del Estado de la Nación, el presidente Carlos Saúl Menem dijo que el coraje de un pueblo no se comprueba únicamente en el campo de batalla para enfrentar desgracias, sino que también se comprueba por la cantidad de verdades que es capaz de soportar. Él le hablaba al pueblo argentino en un contexto con algunas similitudes económicas al contexto actual, que lo instaban a tomar decisiones difíciles, similares a las que me tocan tomar a mí hoy”, dijo Milei.

Según el presidente, la gente lo eligió porque lo escuchó y lo aceptó. “Por primera vez en mucho tiempo la sociedad eligió al candidato que prefería decir una verdad incómoda que una mentira confortable”, analizó.

21.42 | Defensa: para Milei, los argentinos son “incapaces” de proteger su territorio

Sobre la cartera que dirige el ministro Luis Petri, Milei dijo: “Heredamos un ejército desfinanciado y hasta desprestigiado por el propio Estado sin los recursos ni la preparación para hacer frente a los desafíos de un mundo en constante cambio y cada vez más alejado de la paz. Como si fuera poco, esta debacle nacional nos está llevando cada vez más a la irrelevancia en el concierto de las naciones volviéndonos incapaces de proteger nuestro propio territorio y obligándonos a arrastrarnos ante los países más cuestionados del mundo”.

21.38 | Con críticas a la salud y la pandemia, Milei puso en duda los 30 mil desaparecidos

El primer mandatario habló del deterioro en el área de salud, criticó la gestión de Alberto Fernández y le atribuyó responsabilidad sobre la crisis del sector. Dijo que hay “un sistema empujado hacia una crisis de desabastecimiento causada por la política comercial irresponsable del gobierno anterior que dejó a médicos pacientes y familias sin stock de insumos médicos de todo tipo y, en particular, de medicamentos especiales como los oncológicos”.

Además, contextualizó: “Todo esto en medio de la farsa de ‘el estado te cuida’ durante la pandemia donde, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30 mil muertos, de verdad, mientras que tuvimos 130 mil con el dolor enorme que eso significa”.

21.36 | “La creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política”

El presidente apuntó contra la creación de nuevos centros educativos de nivel universitario. También criticó los profesorados e institutos de formación docente sobre los que dijo que “proliferan currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalistas y antiliberales en un país en el que lo que se necesita es más capitalismo y más libertad”

21.34 | Educación: Milei comparó “analfabetismo” con inflación

Javier Milei aseguró que “el analfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía” y calificó la situación pedagógica actual del país como “una crisis que arrastra décadas”. Dijo que “es cada vez más profunda” y que “ha redundado en que hoy la mitad de los chicos de tercer grado no entienden qué leen en Argentina y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica”.

“Está es la realidad actual del país con más premios Nobel de la región, que supo ser en su pasado un faro de calidad educativa”, aseguró.

21.30 | Críticas a los "gerentes de la pobreza" y "planeros VIP"

Milei dijo que se propuso terminar con el negocio de los gerentes de la pobreza y lo calificó como un “recurso extorsivo”. Es por elló que realizó una auditoría que arrojó que existían 152 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo que estaban de forma indebida, y que no cuplían “con las condiciones”. “Planeros VIP”, los tildó Milei, que explicó que viajaban en aviones al exterior, tenían conexiones con la política y eran muchos empleados públicos. Con el recorte de estos planes que se daban pero no cumplían con los requisitos el Estado se ahorró 43 millones de pesos, según explicó el presidente.

21.27 | Inseguridad: narcotráfico, policía y el Frente de Izquierda, los problemas de Milei

El presidente se refirió al área de seguridad como un aspecto social en crisis. “Nos encontramos con una sociedad abandonada a su suerte, ciudades enteras rehenes del narcotráfico, las calles tomadas por el caos y el desorden, ambos generados por las organizaciones de izquierda en su afán de extorsionar continuamente a los distintos gobiernos, un caos que la política inventó durante los últimos 20 años para beneficio propio. Frente a ellos unas fuerzas de seguridad maltratadas y pisoteadas por los gobiernos anteriores, que los ataron de manos y les impidieron cumplir con su trabajo poniéndose del lado de los delincuentes ejemplificado en el absurdo de soltar presos durante la pandemia”, señaló.

21.25 | Milei contra el sistema previsional y las leyes laborales vigentes

Según el economista, la sociedad actual está compuesta por “un mercado laboral donde el sector privado formal se encuentra congelado, que producto de la rigidez y sus altos costos laborales hace 12 años no produce un solo puesto de trabajo nuevo mientras que el empleo público y el trabajo informal son lo único que crecen”.

Por otro lado, dijo que “como si fuera poco” hay “un sistema previsional quebrado, que cuesta cada día con menos ingresos en proporción a sus gastos y que en los últimos diez años incorporó casi diez millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron con su responsabilidad”.

21.22 | Reconoció que hay licuación pero destacó la "motosierra"

Milei calificó el déficit fiscal como “el huevo de la serpiente” y contó cuáles fueron las medidas que tomó, propias del “plan motosierra” que prometió en campaña: Recorte de 5 puntos del PBI en tan solo un mes, reducción de la obra pública, la quita de las transferencias a las provincias, el despido de empleados públicos fantasmas, la eliminación de planes sociales que no se necesitaban, de intermediarios y la disminución de móviles y flota de autos. “El ajuste fue sobre el sector público nacional y no sobre el sector privado, como se hizo siempre”. Para Milei el déficit fiscal es una de las “madre de todas las batallas y la causa de la pobreza y estancamiento”.

21.18 | “El populismo nos quitó el 90% de nuestros ingresos”

Milei hizo números sobre salarios y subrayó el deterioro que sufrió en las últimas décadas. “Esta locura a la que nos ha llevado el populismo ha hecho que el salario promedio en dólares, al tipo de cambio paralelo, sea de 300 dólares cuando en la década de los 90s había llegado a los 1.800 dólares, que expresado en moneda de hoy serían 3.000 dólares”, explicó.

“Esto es el populismo, nos quitó el 90% de nuestros ingresos llegando a un nivel de locura tal donde un tercio de los trabajadores formales son pobres. Esto es un dato desgarrador que revela crudamente la brutalidad de la herencia que hemos recibido y los estragos que ha producido el famoso modelo del ‘estado presente’. De ser el país más rico del mundo cuando abrazamos las ideas de la libertad a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos”, lanzó.

21.15 | “Para algunos pareciera que la pobreza apareció de un día para el otro”

“Nada de todo esto es nuevo”, dijo Javier Milei aunque aseguró que en la medida que el Gobierno nacional avanza en auditorías encuentra nuevos “síntomas rezagados del caos económico” que encontró cuando asumió el poder.

Según el primer mandatario, “la crisis está presente en todas las dimensiones de la vida de la sociedad”. No obstante eso, diferenció: “Tal vez el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido lo conocimos recientemente al haberse hecho público el dato de que cerca del 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, sin embargo para algunos pareciera que la pobreza apareció de un día para el otro”.

“A esta tragedia de la pobreza, que se ha multiplicado por diez en los últimos 50 años, se le suman como problemas adicionales deudas sociales y problemas profundos en todas las dimensiones de la vida argentina. Una sociedad con cifras récord de indigencia y que, al mismo tiempo, nunca en su historia repartió tanta asistencia social”, afirmó.

21.10 | Milei se refirió a la situación de los jubilados

El presidente Milei nombró la situación del los jubilados en el país y confirmó que son una de las “víctimas de esta herencia” que le dejó la gestión de Alberto Fernández. “Los jubilados continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar porque pulverizan sus ingresos a un régimen de alta inflación” del pasado. El presidente también explicó que si “no fuera por los bonos de recomposición” los jubilados hubieran sufrido una perdida del 40% de su poder adquisitivo.

21.05 | “Algunos políticos suman con dificultad”

El presidente repasó los principales números del primer tramo de su gestión. Criticó la inflación del gobierno de Alberto Fernández y apuntó contra aquellos políticos que “no la han visto, no la ven y no la verán”.

“Muchos de los datos económicos de la herencia que recibimos son públicos desde el día uno en que tomamos el mando del país: cinco puntos de producto de déficit fiscal en el Tesoro y diez puntos de déficit cuasifiscal generado por el Banco Central sumando un total de 15 puntos de déficit consolidado; una deuda descomunal con importadores y organismos multilaterales de crédito que nos dejaban al borde del default; reservas netas negativas en el Banco Central por 11.200 millones de dólares; precios de energía y transporte reprimidos en algunos casos hasta en un quinto de su valor real y el dólar con una brecha del 200% entre el oficial y el paralelo; una emisión desenfrenada en los últimos años de gobierno por 13 puntos del PBI sumado a los más de 15 puntos del PBI que se habían emitido durante los primeros tres años de gobierno”, enumeró.

Por otro lado, agregó: “A su vez, durante la primera semana de diciembre la inflación minorista corría a un ritmo del 3700% anual, durante la segunda se aceleró al 5700% anual mientras que para aquellos que consideran que estos números son una fantasía la inflación del 52% mensual en mayorista implicaba una inflación anual del 17.000%, números que cuadraban de modo perfecto con el sobrante monetario y el potencial de emisión derivados de los pasivos remunerados del BCRA. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad salvo que se trate de la propia, por lo que pedirles que computen una función de crecimiento geómetrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán”.

20.58 | “Los últimos 20 años han sido una orgía de gasto público”

Apenas inició su discurso en la apertura de sesiones legislativas, el presidente Javier Milei criticó la herencia recibida y repasó las principales adversidades que atraviesa en la primera etapa de su gestión.

“Hoy se cumplen exactamente 82 días desde que asumimos el desafío de conducir la Nación en lo que es, posiblemente, el momento económico más crítico de su historia. Luego de más de 100 años de insistir con un modelo empobrecedor y habiendo olvidado casi por completo las ideas que hicieron grande nuestro país los últimos 20 años han sido prácticamente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás”, dijo.

20.55 | Empezó el discurso de Milei

20.53 | Milei ingresó al recinto para dar el discurso de inicio de sesiones ordinarias

Milei ingresó al recinto de Diputados para dar inicio al período de sesiones ordinarias y dar cuenta de cómo encontró el país cuando asumió.

20.45 | Milei ya está en el Congreso

El presidente Javier Milei ya llegó al Congreso para dar el discurso por el inicio de las sesiones ordinarias. Se espera que de un discurso que cuente cómo encontró el estado del país y cuente los pasos a seguir en materia económica. Al ingreso, se dio un emotivo y afectuoso abrazo con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Lo acompaña su hermana y la secretaria General de la Presidencia Karina Milei.

El presidente ya está siendo recibido por los diputados y senadores que integran la comisión de interiores y exteriores, antes de subirse al atril en donde dará el discurso que tendrá un tiempo aproximado de 40 minutos.

“Viva la libertad carajo” fue la frase que eligió el presidente para firmar el libro de actas del Congreso, la misma que usó cuando entró al Parlamento para asumir como jefe de Estado.

20.42 | Los carteles de la Izquierda

Los integrantes del partido de La Izquierda, entre ellos la diputada Myriam Bregman, se sentaron en el recinto de Diputados para esperar al presidente con carteles en contra de sus medidas de gobierno.

20.37 | El presidente Javier Milei ya está rumbo al Congreso

El presidente Milei estará arribando alrededor de las 20.45 al Congreso, en donde dará un discurso de aproximadamente 40 minutos. Por otro lado, en el recinto ya se encuentran esperando la llegada del jefe de Estado los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia.

20.30 | La única ministra ausente: Mondino

La canciller Diana Mondino es la única ministra que no estará presente en el inicio de período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. La justificación de la ministra fue dada a través de X (exTwitter) en donde explicó que lamentaba mucho no estar porque el evento "coincide con el casamiento" de su hijo mayor. "Muchísima fuerza Presidente, estamos en el momento correcto y no es momento para tibios", expresó Mondino.

20.20 | Gobernadores aguardan a Milei con expectativa

Una decena de mandatarios provinciales están en el recinto de la Cámara de Diputados, a la espera del discurso presidencial. Todo en un contexto de tensión que se viene viviendo en las últimas semanas entre el Poder Ejecutivo y las provincias.

Están presentes Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Sergio Zilliotto (La Pampa)

20.11 | Eligen a las comisiones que reciben al presidente

Siguiendo con el protocolo de la asamblea legislativa, en su 142° período legislativo, los diputados y senadores eligieron a los miembros de la comisión de interior y exterior para saludar al presidente, Javier Milei, al llegar al Congreso.

La comisión de exterior está integrada por los diputados Mercedes Llano, José Luis Espert, Karina Bachey, Pamela Calletti, Jorge Chica y Roberto Sánchez. Y los senadores Enrique Martín Goerling, Beatriz Ávila, Silvina García Larraburu, Carlos Linares, Ivana Arrascaeta y Carolina Losada.

En la comisión de interior están Carlos Zapata, Sabrina Ajmechet, Martín Aveiro, Mónica Litza, Florencio Randazzo y Gabriela Brouwer de Koning. Y los senadores Daniel Bensusan, Nora del Valle Giménez, Flavio Fama, Bruno Olivera Lucero, Sonia Rojas Decut y Natalia Gadano.

20.05 | Empezó la asamblea legislativa

Presidida por Victoria Villarruel, la asamblea legislativa comenzó con Martín Menem como designado para izar la bandera mientras se entonaban las estrofas del himno nacional argentino.