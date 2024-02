El Banco Central vendió dólares por segunda vez desde que Milei es presidente

El Banco Central finalizó el mes de febrero con una novedad: vendió dólares en el mercado de cambios. Este jueves realizó ventas por U$S 142 millones y acumuló en febrero U$S 2.357 millones en compras netas. De esta manera, desde el 13 de diciembre totaliza compras por U$S 8.492 millones.

Las reservas brutas, en tanto, finalizaron en U$S 27.685 millones, lo que implican U$S 90 millones más que la jornada hábil anterior.

Los movimientos que corresponden al mercado del dólar mayorista finalizaron la rueda en una cotización promedio de $ 842,20, con una suba de 50 centavos con relación a su último cierre y un volumen operado en el segmento de contado de U$S 313,92 millones, en futuros MAE de U$S 75,3 millones y en el Rofex de U$S 1.974 millones.

La cotización del dólar blue se acerca a $1000 por unidad. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El dólar en el mercado de cambios financiero, en tanto, se mantuvo estable. En el segmento bursátil, el dólar contado con Liquidación (CCL) subió 0,1%, hasta $1.072,71, mientras que el dólar MEP ganó 0,1%, para ubicarse en $1.032,24. En el mercado informal, en cambio, el denominado dólar "blue" retrocedió 1,44% y se vendió a $1.030.

Así, la brecha cambiaria entre el dólar libre y el dólar mayorista cayó al 22,5% y contra el minorista del Banco Nación que cotizó en $861 llegó al 20%, una de las diferencias más chicas desde la devaluación que se produjo en el mes de diciembre.