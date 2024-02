Se licitan los bonos creados por la gestión de Javier Milei: todo lo que hay que saber del Bopreal 2

El Banco Central (BCRA) realizará entre hoy y mañana la tercera licitación de la Serie 2 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), destinados a la cancelación de deuda con los importadores, con la expectativa de colocar el remanente disponible de cerca de US$ 560 millones.

Para comprender, los Bopreal son bonos emitidos por el BCRA, que se crearon tras la asunción de Javier Milei con el objetivo de hacer frente a la escasez de dólares para hacer frente tanto a la demanda actual como a las obligaciones pasadas adeudadas por las importaciones realizadas. Pueden acceder a este instrumento aquellas empresas que acrediten compras al exterior que todavía no pudieron pagar.

El Banco Central realiza la tercera licitación de la Serie 2 del Bopreal.

Con los bonos, la autoridad monetaria pretende estirar los plazos de pago en un contexto de alicaídas reservas internacionales y, al mismo tiempo, aspirar pesos en manos del sector privado.

Lo que hay que saber de la licitación del Bopreal 2

La subasta estará disponible para todas las empresas que hayan registrado deudas en el Padrón de Deudas Comerciales con el Exterior, lanzado conjuntamente por la Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Los títulos que se licitarán a partir de hoy tendrán como fecha de vencimiento el 30 de junio de 2025. Asimismo, tendrán una amortización de doce cuotas mensuales consecutivas, el último día calendario de cada mes, que se abonarán a partir del 31 de julio de 2024.

"Las primeras once cuotas de 8,33% del valor nominal original y la última de 8,37% del valor nominal original, pagaderas en dólares estadounidenses", precisó el Banco Central.

La suscripción se realiza en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondientes al día hábil previo a la fecha de inicio de la licitación, en tanto son pagaderos en dólares. El monto máximo a colocar será de un VN de US$ 559.793.680.

Cuáles son las expectativas del Gobierno

Tras el éxito de la Serie 1 -que colocó los US$ 5.000 millones de valores nominales (VN) estipulados-, la expectativa del Central es lograr nuevamente una adhesión total hasta completar el máximo de US$ 2.000 millones de VN contemplado para este nuevo capítulo.

Luego de los resultados de la semana pasada -en donde se colocaron US$ 1.172 millones de valores nominales (VN) y se elevó el acumulado a US$ 1.440 millones-, la autoridad monetaria quedó a tan solo US$ 560 millones de agotar la Serie 2.