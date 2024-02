Por qué el Bitcoin no para de subir y qué es lo que puede pasar con su precio

El Bitcoin, la principal criptomoneda del mundo, superó los US$52.000 logrando el máximo valor desde el histórico pico que tuvo en noviembre de 2001 cuando llegó a cotizar a US$68.000. Para la Argentina es muy relevante porque aportó el 48% de la composición de las carteras cripto en el segundo semestre de 2023.

Desde Bitso, la empresa de servicios financieros impulsados por criptomonedas líder en América Latina, apuntan que hay tres factores fundamentales para lo que sucede en el mercado con el Bitcoin.

El halving 2024: se trata de un acontecimiento pre-programado que ocurre cada 210.000 bloques minados (aproximadamente cada cuatro años), el cual se espera que suceda nuevamente en abril de este año y que reduce a la mitad las recompensas en bitcoin que reciben los mineros por verificar transacciones. Esta reducción fue diseñada desde la concepción de bitcoin para proteger su valor y asegurar su escasez a lo largo del tiempo, replicando el suministro limitado de metales preciosos como el oro.

Imagen generada con Midjourney

La aprobación del fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin: Ha inyectado entusiasmo al mercado, pero también valida el valor intrínseco de Bitcoin como un activo sólido equiparable con la plata y el oro. En este sentido, la capitalización de mercado del

ETF de Bitcoin (más de US$ 39.000 millones) ya superó la del ETF de plata (más de US$ 12.000 millones) y sólo se encuentra por debajo del ETF de oro (alrededor de US$ 97.000 millones en Estados Unidos). Este instrumento también ofrece una vía

tradicional para que inversores institucionales participen del crecimiento de Bitcoin y fortalece la perspectiva de largo plazo del activo e industrias que le rodean.

Los ciclos de precio de Bitcoin: han mostrado un comportamiento consistente con periodos de crecimiento sostenido y durante los cuales ha alcanzado sus máximos históricos para después nivelarse una vez cumplidos. El precio más alto fue de US$ 68.000

en noviembre de 2021, que venía de los US$ 7.000 en el momento del ciclo en el que estamos hoy. Dichos ciclos siempre han empezado con el halving.

“Estamos en un momento emocionante de la historia de Bitcoin gracias al halving y su exposición a mercados tradicionales, a través de los ETFs. El halving es importante, ya que los mercados se rigen por los comportamientos de la oferta y demanda, incluido el del Bitcoin. Existen dos tipos de ofertas, la secundaria, compuesta por BTC comprados y vendidos, y la oferta primaria, integrada por los BTC minados y vendidos, la cual se va a reducir a la mitad cerca del 18 de abril de 2024. Esto viene acompañado de que Bitcoin ha demostrado su capacidad como reserva de valor y tecnología, una y otra vez durante los últimos años. En meses recientes, hemos visto a más personas e instituciones actuando de manera acorde a esta realidad”, aseguró Andrés Salcedo, Head of Crypto en Bitso.