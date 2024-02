El BCRA sigue sumando dólares y se acerca a los 8.000 millones en la gestión Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con la racha compradora y este martes sumó 140 millones de dólares a las reservas internacionales, con lo que en lo que va de febrero ya lleva adquisiciones por US$ 1.659 millones y totaliza US$ 7.794 millones desde el 13 de diciembre, cuando comenzó esta política de acumulación de dólares post devaluación.

Con las compras de este martes las reservas internacionales brutas alcanzaron los US$ 27.092 millones, aunque las reservas netas aún están en torno a los US$ 5.500 millones. Hay que recordar, sin embargo, que cuando asumió Javier Milei la presidencia, y Santiago Bausili en el Banco Central, el rojo de las reservas netas se hundía hasta 11.500 millones de dólares.

El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 450,836 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se operaron US$ 50 millones y en el Rofex US$ 429 millones.

El Banco Central ya suma 7.749 millones de dólares desde diciembre de 2023.

El dólar mayorista terminó la rueda a $ 834,20 para la compra y $ 837,20 por unidad para la venta, lo que supone cincuenta centavos más que el cierre del lunes.

El dólar informal o paralelo, por su parte, operó al cierre a $ 1.085 y $ 1.115 para compra y venta respectivamente, lo que reperesentó un incremento de 0,45%. Por su parte, en los dólares financieros, el MEP cerró al $ 1.080,15, una importante baja de 2,60% y el Contado con Liqui tuvo un retroceso de 0.90%, hasta $ 1.133,35 por unidad.

En este escenario, el tipo de cambio más caro es el dólar turista, que cerró este martes a $ 1.369,60. El dólar turista es el que se utiliza para compras de bienes o servicios con tarjeta en el exterior, contratación de paquetes turísticos, y también para comprar dólar ahorro. Se llega a ese valor aplicando el 30% de Impuesto PAIS, y el 30% anticipo de Impuesto a las Ganancias sobre el dólar minorista.