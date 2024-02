El BCRA sigue en racha compradora y sumó US$ 93 millones en el arranque de la semana

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue con tendencia a absorber todos los pesos que están dando vueltas y volvió a terminar la primera rueda de la semana con más dólares en las reservas, sumando US$ 93 millones.

De esta manera, la autoridad monetaria adquiridos US$ 1.519 millones desde comienzos del mes y US$ 7.654 millones desde el 13 de diciembre, cuando las nuevas autoridades del Banco Central comenzaron las compras diarias, con el objetivo de fortalecer las tenencias en dólares, al tiempo de "secar" la plaza de pesos. Con este dato las reservas brutas quedaron este lunes en US$ 26.857 millones.

El volumen operado en el segmento mayorista llegó a US$ 252,776 millones, mientras que en futuros Mercado Abierto Electrónico US$ 60 millones y en el Rofex US$ 148 millones.

En la jornada el dólar mayorista terminó en $833,80 para la compra y $836,80 para la venta, mientras que el dólar blue cerró en $1070 y $1110 para las puntas compradora y vendedora respectivamente, marcando un avance de 1,37%.

Por su parte, el dólar MEP quedó casi en el mismo valor, en $1110,30, un incremento de 3,40%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cerró en $1144,13, registrando una suba de 2,80%.

La acumulación de dólares en el Banco Central es un argumento de peso del Gobierno e incluso el propio presidente Javier Milei, para sostener que el objetivo final es la dolarización de la economía argentina y que cada día se está más cerca de esa meta. Sin embargo, un dato no menor es que todavía las reservas netas son negativas en 5500 millones de dólares, por lo que es difícil que la dolarización prospere rápidamente.