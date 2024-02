Cuándo arranca el acceso a los dólares para pymes con deudas en el exterior

Desde este miércoles comienza el acceso a dólares para las empresas pymes que tienen deudas con empresas proveedoras en el exterior del país como consecuencia de la falta de acceso al mercado de cambios oficial en el gobierno anterior.

Se trata de cerca de 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas que declararon deudas comerciales por importaciones en el Padrón de Deuda Comercial que abrió el gobierno por hasta US$ 500.000.

Tendrán plazo hasta el 9 de marzo próximo para adquirir los dólares en el Banco Central hasta US$ 50.000, desde ese día podrán acceder a otros US$ 100.000 y después del 10 de abril el resto de su deuda registrada si la hubiere.

Si bien el Gobierno no cuenta con abundancia de dólares para repartir, en los últimos dos meses acumuló cerca de US$ 7.000 millones en reservas lo que le permite comenzar a soltar divisas para afrontar una parte de los US$ 42.600 millones en deudas declaradas por importadores.

Se habilita el acceso a dólares a pymes. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

La alta aceptación de los Bopreal Serie 1, los bonos para empresas con este tipo de deuda, son la otra pata de la estrategia oficial para desarmar esta bomba en dólares. Durante enero, el BCRA logró colocar los US$ 5.000 millones estipulados. La semana pasada comenzó la Serie 2, que en una primera etapa incluye una licitación exclusiva para pymes con deudas comerciales registradas en el padrón.



Según señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, la decisión, que implica la liberación de cerca de US$ 1.200 millones, permitirá a las pymes importadoras darle solución al 80% de las operaciones realizadas.

El registro computo más de 5.100 micro empresas, 3.900 pequeñas y 1.000 medianas, lo que representa el 70% del total de empresas registradas en el padrón.