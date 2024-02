Precio de la uva: piden una ley "que ampare al productor"

Sebastián Lafalla, presidente de la Cámara de Comercio de Tupungato, pidió en las últimas horas una ley que ampare al productor respecto del precio de la uva: “Que actualicen con la inflación o con un índice real que se asemeje a lo que está ocurriendo con la economía”, indicó en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM.

“Estamos en una situación compleja, en términos macroeconómicos que conocemos, y hoy la cosecha de uva se presenta alta respecto del año pasado. Eso hace que haya mayor oferta, por lo que los precios se deprecian”, explicó.

“El productor es el eslabón más débil de la cadena, sin nada que lo ampare o que lo regule, está en una situación compleja”, remarcó Lafalla. “Estamos afrontando una nueva cosecha que ya empezó, con premios nominales en dólares a la mitad del año pasado, lo cual es inviable”.

Además, indicó que “entendemos la oferta y la demanda de un mercado que establece los precios; lo que pedimos es una ley que ampare al productor, que una vez que entregue la uva se pueda determinar cómo se va a pagar. Y si se paga en cuotas, sea reajustable”.

“Las Bodegas han pagado toda la vida en 8, 9, 10, 11 meses a valores nominales en pesos sin ningún tipo de ajuste”, señaló. Otra opción es “que podamos facturar en dólares y reajustar las cuotas futuras en dólares, como nos hacen a nosotros con los agroquímicos, con los repuestos, con todo”.

Lafalla reconoció que mantuvieron una charla con el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu donde se trataron “algunos temas”, y se mostró preocupado por “este nuevo verso libertario de ‘cero intervención del Estado’. Creemos y consideramos que el Estado interviene en muchísimos aspectos donde mantiene el orden, por ejemplo esto son normas y leyes. Sino que cada uno haga lo que quiera y que el ministerio no exista”.

“No pedimos subsidio ni que nos fijen el precio – reiteró -. Que haya una ley que ampare al productor; que actualicen con la inflación o con un índice real que se asemeje a lo que está ocurriendo con la economía”.

También fue muy crítico con el Instituto Nacional de Vitivinicultura: “El INV es un ente fiscalizador, su principal función es fiscalizar la calidad del vino. Lo que tiene que hacer el INV es tener un pronóstico de cosecha en el mes de diciembre para tomar decisiones a futuro y saber cuál es el escenario que estamos afrontando y no llegar a una situación límite a la cual se está llegando hoy”.

“El INV hace más de 12 años que no puede hacer un pronóstico de cosecha medianamente agradable, no sé por qué”, disparó. Y agregó: “En el mundo productivo saben cuánto van a cosechar. Acá no podemos, no hay forma de hacerlo. Y es por falta de ánimo, no de tecnología ni de recursos”.

